Fuerte golpe al narcomenudeo: tenía 10 kilos de droga en su casa de San Martín de los Andes

Un sospechoso se entregó tras un allanamiento en una vivienda. Hallaron cocaína, marihuana, armas, dinero y elementos ligados a robos.

Vista de San Martín de los Andes por la tarde, desde un dron.

Vista de San Martín de los Andes por la tarde, desde un dron. Federico Soto

Un operativo que comenzó por una investigación de robos domiciliarios terminó en uno de los golpes más importantes contra el narcomenudeo en la provincia de Neuquén . El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó el secuestro de 9,7 kilos de droga en una vivienda de San Martín de los Andes, junto a más de $12 millones en efectivo, armas y municiones.

El fiscal general José Gerez calificó el procedimiento como “el hallazgo de droga más importante que hemos realizado en cantidad desde que la provincia se hizo cargo de luchar contra el microtráfico”. Además, subrayó que el valor estimado de la sustancia incautada en el mercado ilegal asciende a unos $350 millones.

El procedimiento se originó a partir de una causa por robos en viviendas que investigaba la fiscalía local junto a la Policía neuquina. En ese contexto, se realizó un allanamiento en una casa del barrio Las Rosas, donde los investigadores se encontraron con una escena mucho más compleja de lo esperado.

Narcomenudeo San Martin de los Andes Armasy dinero y efectivo y droga. El procedimiento por narcomenudeo en San Martín de los Andes.

Dentro del domicilio, los efectivos secuestraron aproximadamente 4,9 kilos de cocaína y 4,8 kilos de marihuana, además de $12.163.460 en efectivo, 1.350 dólares y 50 mil pesos chilenos.

Narcomenudeo: armado y con un Posnet

También hallaron una pistola Glock con la numeración limada, un revólver Taurus calibre .357, cerca de 100 municiones de distintos calibres, envoltorios de nylon, una balanza de precisión y un posnet.

"Es el hallazgo de droga más importante que hemos realizado en cantidad desde que la provincia se hizo cargo de luchar contra el microtráfico” - José Gerez, fiscal general de la Provincia de Neuquén. "Es el hallazgo de droga más importante que hemos realizado en cantidad desde que la provincia se hizo cargo de luchar contra el microtráfico” - José Gerez, fiscal general de la Provincia de Neuquén.

A estos elementos se sumaron herramientas que, según la investigación, podrían estar vinculadas a los robos que dieron origen al operativo.

La persona sospechada, cuya identidad no fue difundida, tenía un pedido de captura vigente tras el allanamiento. Finalmente, se presentó de manera voluntaria en la sede del MPF de la ciudad, acompañado por su abogado defensor.

La detención fue dispuesta por la fiscal del caso, Inés Gerez, con la participación del fiscal jefe Gastón Ávila y personal de distintas áreas de la Policía provincial.

SFP Fiscal Gerez

Ahora, el MPF se encuentra en condiciones de solicitar la audiencia de formulación de cargos ante la Oficina Judicial, la cual deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 48 horas.

Desde el organismo destacaron que el resultado del procedimiento refleja el trabajo coordinado entre fiscales y fuerzas de seguridad, y remarcaron que el hallazgo marca un precedente en la lucha contra el microtráfico en la provincia.

Último prodecimiento en Chos Malal

Luego de un allanamiento en Chos Malal en el que se lograron sacar 300 dosis de cocaína del mercado de estupefacientes, la Justicia acusó a dos hombres por el manejo de la boca de expendio.

chos malal allanamiento El último allanamiento a un kioosco narco en Chos Malal.

La acusación fue realizada el día jueves por la fiscal del caso Natalia Rivera, acompañada por el fiscal del caso Víctor Salgado. Según informaron desde Provincia, se arribó a la boca de expendio a través de una investigación iniciada a mediados de marzo, que permitió establecer la existencia de una estructura dedicada al narcomenudeo, con actividad en el barrio Uriburu y otros sectores de la ciudad, utilizando vehículos de alta gama para la distribución de sustancias.

Producto de esto, se allanaron dos domicilios ubicados en barrio Uriburu y uno en barrio Altos del Sol y se produjeron resultados positivos, que incluyeron el secuestro de droga, indicios de la venta ilegal y la demora de cinco personas.

Finalmente, tras el análisis de toda la prueba, la fiscalía local formuló cargos a dos hombres de los cinco demorados en horas de la tarde.