Cazzu debuta en el cine con una conmovedora historia junto a Furriel y Peretti

La cantante protagoniza el filme que se estrena en los cines argentinos este jueves 16 de abril. Mirá la trama.

Crece la expectativa por el estreno de “ Risa y la cabina del viento” , película en la que Cazzu debuta como actriz y en la pantalla grande. La cantante participó de la premier este martes junto a Joaquín Furriel, Diego Peretti y Benjamín Amadeo , entre otros.

El filme tuvo su rodaje en Tierra del Fuego y fue dirigida por Juan Cabral. La historia se centra en Risa, interpretada por la joven Elena Romero , una nena de 10 años que encuentra un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad. Lo que no sabe es que ese teléfono le permitirá hablar con familiares y amigos que ya no están y que tras dejar este plano quedaron con asuntos pendientes.

A partir de ese encuentro, Rita tendrá la misión de ayudarlos a resolver esos pedidos en el mundo de los vivos a cambio de poder hablar con su papá por última vez.

La película que llega a los salas del cine argentino este jueves 16 de abril ya fue premiada en el Festival de Cine de Mar del Plata. La sensibilidad y la originalidad de la producción le aseguran un éxito en la pantalla grande.

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Babasónicos le pone música a la película de Cazzu

El drama con aspectos sobrenaturales cuenta con una banda sonora a cargo de Babasónicos. La conexión entre el film y la banda de rock argentina es evidente, dado que su protagonista comparte el nombre con uno de los hits más populares de Babasónicos, "Risa".

Esta no es la primera vez que la banda liderada por Adrián Dárgelos se embarca en la composición de la banda sonora de un film: en Las mantenidas sin sueño (2005) compusieron todas las canciones que aparecen en la película. Por su lado, Cabral ha dirigido numerosos videos de Babasónicos.