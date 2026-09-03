La insólita revelación de un histórico árbitro de la Premier League: "Teníamos desafíos secretos"

Un juez ya retirado confesó que tenía juegos con sus asistentes, con polémicos retos que alteraban el partido.

En Inglaterra se desató un fuerte escándalo , ya que el histórico árbitro , Mike Dean, quien se retiró de la actividad al finalizar la temporada 2021-2022 y dirigió más de 500 partidos en la Premier League , confesó que realizaba desafíos secretos con sus asistentes durante los encuentros.

Esta revelación se dio en una charla con Jamie Vardy , histórico goleador inglés, en el podcast Having a Party. Allí, el juez admitió que realizaban juegos entre ellos para divertirse , aunque estos consistían en llevar a cabo ciertas acciones que podían afectar el partido.

Dean, de 58 años, contó que uno de sus desafíos consistía en ver cuanto tiempo podía estar sin cobrar una falta : "Lo he hecho unas cuantas veces en la Premier League, antes del VAR, obviamente: estuve 20 o 25 minutos sin pitar una falta". También admitió que era todo por diversión: "Jugábamos con los árbitros asistentes, para echarnos unas risas".

Otro de los juegos entre ellos era incluso más insólito: "Me quedaba en el círculo central, a ver cuánto tiempo podía seguir en el círculo central antes de tener que salir. Solo estaba bromeando. Una vez llegué a unos 15 minutos".

Mike Dean, ex árbitro de la Premier League, reveló que con la terna arbitral TENÍAN JUEGOS SECRETOS DURANTE EL PARTIDO.



Uno de ellos era ver CUÁNTO TIEMPO AGUANTABAN SIN PITAR UNA FALTA, y contó que ¡LOGRÓ LLEGAR A 25 MINUTOS!



Otro era quedarse todo el tiempo posible EN… pic.twitter.com/hu8CisSnaB — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 3, 2026

Lejos de generar risa en el ámbito del fútbol, las declaraciones de Dean recorrieron el mundo, provocando un escándalo en Inglaterra. Según información del medio The Guardian, el organismo arbitral Pro Ref está desconcertado con sus palabras, y analiza emitir un comunicado al respecto.

Por otro lado, hubo diferentes figuras que en los medios de comunicación calificaron de mentiroso al ex árbitro, ya que en una era digital no hay ninguna prueba de video de un partido que haya dirigido y se vieran estas situaciones. Además, recordaron que el referí cuenta con una marca difícil de superar, al ser el que más tarjetas rojas mostró desde la creación de la Premier League, un relato que va en contra de lo contado.

Tbf it looked a red from the centre circle pic.twitter.com/8A2vZq0c3x — Transfermarkt English (@TMuk_news) September 3, 2026

También, muchos usuarios en redes sociales recordaron viejos cruces de entrenadores con el juez, como Arsene Wenger y Mauricio Pochettino. El director técnico argentino tuvo una discusión verbal con Dean en 2019, tras un encuentro del Tottenham en el que se sintió perjudicado.

Mauricio Pochettino was PISSED at Mike Dean after Tottenham’s loss to Burnley in 2019



Pochettino was later charged with improper conduct, resulting in a two-match touchline ban and a fine pic.twitter.com/bQI0ItN02M — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 3, 2026

El ex jugador que destrozó a Mike Dean

Gabriel Agbonlahor, ex delantero de Aston Villa, dio su opinión sobre las declaraciones de Mike Dean y fue contundente en el medio talkSPORT: "Es el tipo de árbitro que se la devuelve a los jugadores. Tenía esa arrogancia. Una palabra para describirle. Diría que es un idiota. Es la palabra perfecta para él. Ahora pienso en partidos y digo: estabas arbitrando partidos y estabas de broma".

Además, según su punto de vista, en una época en la que el VAR no existía, este comportamiento pudo haber llevado a errores arbitrales groseros: "Los árbitros deberían estar subiendo y bajando para no perderse nada, entonces no había VAR. Así que podrías haberte perdido penaltis o faltas porque quieres bromear y quedarte en el círculo central".