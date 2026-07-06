El rol inesperado para Ian Lucas que prepara Telefe: va a estar en el prime time y ya comienza a grabar

El canal de las pelotas cumplirá con la promesa que le hizo al influencer luego de consagrarse en MasterChef Celebrity .

Ian Lucas , el último ganador de MasterChef Celebrity , estaría a punto de dar un paso clave en su carrera dentro de los medios de comunicación. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el joven influencer tendría todo acordado para ponerse al frente de su propio programa en Telefe , cumpliendo así una promesa que el canal le habría hecho tras su consagración en el reality culinario.

La conductora sorprendió a todos al lanzar la primicia en vivo: “Tengo una primicia. A Ian le van a dar un programa en Telefe. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes, porque ahora se iba a Turquía a hacer un evento”, explicó.

Además, cuando le preguntaron a Yanina Latorre si se trataba de un formato musical o de entretenimiento para jóvenes, la conductora dejó entrever que el proyecto apunta al público de Ian Lucas y sorprendió con otro dato: “Va a estar al aire en el prime time”, aseguró.

“Después de Gran Hermano, va a esta Wanda Nara con MasterChef. Se viene Masterchef Kids con Ian”, agregó. Y cerró: “Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Y ahora, al mismo tiempo que graba Wanda, va a grabar él. Están viendo si lo dejan para el año que viene o lo sacan directamente atrás de MasterChef, de Wanda Nara”.

De esta manera, Telefe apuesta con todo al ganador del premio Revelación del Año de la última gala de los Martín Fierro. Ahora solo resta esperar confirmación de las fechas de grabaciones y estreno del nuevo ciclo.

Quién es la modelo que enamoró a Ian Lucas

La relación amorosa entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, confirmada por él pero negada por ella, habría quedado atrás para el último ganador de MasterChef Celebrity debido a que los rumores indican el inicio de una nueva etapa sentimental con una figura que está más retirada del centro de la escena.

En las últimas horas los rumores crecieron con fuerza y lo involucran con una joven que cuenta con más de 17 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok, espacios donde comparte momentos de su vida cotidiana, viajes que hace al exterior del país, sumado a su vida íntima junto a amigas y familiares.

Se trata de Renata Mónaco, una personalidad de las redes sociales que tiene su perfil público y se caracteriza mostrar algunas de las campañas de modelaje que realiza con su cuidada figura y sumado a la creación de contenidos digitales. Más allá de esto, lleva una vida reservada de su accionar íntimo.

Los rumores crecieron cuando fueron vistos cerca cuando el ganador del certamen intentaba dar una entrevista. Producto de estos rumores, la modelo tomó trascendencia en el mundo del espectáculo. Cabe recordar que Ian viene de tener un episodio confuso con la modelo Anderson con quien habría forjado una relación durante su compañerismo en el certamen de cocina. Mientras el sostenía que “sí pasaron cosas”, ella lo negó.