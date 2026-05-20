Ian Lucas sorprendió con un posteo en redes a días del Mundial 2026.

Su paso por MasterChef Celebrity le dio una gran popularidad y lo llevó a los Martín Fierro . En ese contexto, Ian Lucas vivió situaciones que lo impulsaron a tener que tomar una drástica decisión para su carrera en los medios. Durante la última emisión de Intrusos, fue Paula Varela quien dio detalles de las molestias que habría tenido el influencer al participar de los premios de la televisión, en donde tuvo un tenso cruce con Evangelina Anderson .

“En la alfombra roja no le hacen notas a Ian y habría llegado a la mesa caliente”, comentó la periodista sobre las razones por las que Lucas estaría enojado con el mundo del espectáculo, al cual pertenece hace unos meses. Además, la comunicadora advirtió que su malestar podría poner freno a los proyectos laborales que tiene en Telefe: “También le molestó que en el lanzamiento de Telefe Ian está muy por ahí atrás”.

Lo que ocurrió fue que, en la publicidad sobre lo que prepara el canal para el mes del mundial, Ian aparece solo en una pequeña fracción, lo cual habría sumado al malestar que tiene el ganador de la última edición de MasterChef. “Está a punto de bajarse, hace poco terminó una reunión en Telefe y mañana está por definirse”, dijo Varela sobre las negociaciones que está teniendo Ian en estos momentos para poder determinar su futuro en el canal.

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En medio de este revuelo, la joven revelación de este 2026 recurrió a su cuenta de Instagram para expresar lo que siente, a pesar de que pudo tener la satisfacción de ganar el Martín Fierro. Junto a imágenes en donde se ven algunos momentos de la fiesta de la televisión, Ian escribió: “Fuimos los posteos con más vistas de los Martín Fierro, esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes”. “Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo”, expresó el joven para evidenciar que no se siente apreciado en el mundo de la televisión. Por último, el artista que hace poco apuntó contra Evangelina y los ex integrantes del reality de cocina, dijo: “Les quería agradecer, los amo”.

Ian Lucas contó por qué no prosperó su relación con Evangelina Anderson

El influencer Ian Lucas volvió a referirse a su vínculo con la modelo Evangelina Anderson tras el revuelo mediático generado por las versiones sobre un supuesto romance entre ambos. Luego de regresar de México, donde viajó para grabar contenido con Fede Vigevani, el creador de contenido habló con la prensa y explicó por qué la relación no avanzó.

El youtuber fue abordado por el programa Puro Show y respondió preguntas sobre las imágenes que circularon en redes sociales donde se los veía a los besos. En ese contexto, reconoció que hubo encuentros entre ambos, aunque aclaró que nunca llegó a desarrollar sentimientos más profundos.

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“Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, le explicó el joven al cronista del ciclo televisivo. Además, aseguró que decidió dejar de seguir a la ex pareja de Martín Demichelis en redes sociales para evitar mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Durante la entrevista, el participante de Masterchef Celebrity también manifestó su intención de cerrar definitivamente el tema. “No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, expresó.