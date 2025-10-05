El filoso mensaje de Alex Caniggia tras las críticas por no ayudar economicamente a Melody Luz

El mediático fue cuestionado en redes por mostrar su nuevo auto de lujo, mientras la madre de su hija revelaba que debió cerrar su emprendimiento de indumentaria.

A pesar de los mensajes filosos y las críticas, la pareja de Alex Caniggia y Melody Luz sigue fortalecida.

Alex Caniggia volvió a generar revuelo en redes sociales luego de publicar un fuerte descargo tras las críticas por no colaborar económicamente con Melody Luz . El mediático fue apuntado luego de ostentar su nuevo auto de alta gama , al mismo tiempo que la bailarina y madre de su hija contó públicamente que había tenido que cerrar su marca de ropa por los gastos que generaba.

Luego de eso, los usuarios de las redes sociales se enfurecieron con el desconsiderado gesto del mediático y comenzaron a criticarlo despiadadamente por no apoyar a su pareja.

Pero, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis se defendió con un contundente posteo en su perfil de Instagram para dejar en claro que los comentarios negativos no afectaron la relación.

Alex Caniggia. Melody Luz.

“Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón”, escribió Caniggia en una historia que compartió luego de ver a Melody en el musical El principio del fin.

“Siempre cumpliendo tus metas, orgulloso de vos, amor de mi vida”, dijo también Alex. Incluso luego compartió una foto en la que se los ve a los dos abrazados. “Acá con mi mujer hermosa”, expresó.

Qué pasó entre Alex Caniggia y Melody Luz

El escándalo surgió luego de que la bailarina se lamentara por tener que dar de baja su marca de ropa. “Es insostenible”, había dicho ella para hacer referencia a lo difícil que le resultaba poder emprender en la Argentina.

Alex Caniggia. Melody Luz.

Lo curioso fue que después de esto, Alex compartió en sus redes sociales su extravagante nuevo auto. “Solo millos, 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida”, fueron sus palabras.

El gesto de Caniggia no pasó inadvertido en redes sociales. Uno de los primeros en hacerse eco fue la producción de SQP (América). “Melody Luz sube que tiene que cerrar su marca porque no le alcanza. Mientras Alex... un poco patético”, sentenciaron.

Alex Caniggia. Melody Luz.

En medio de la polémica, la bailarina publicó la captura de un mensaje que le mandó una seguidora: “Tu marido es millonario, lástima que no te ayude”.

Al leer eso, Melody reaccionó: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto yo. Sin pedirle nada a nadie seguiré trabajando como siempre hice para poder volver con todo”.

“¿Dónde está el empoderamiento y la independencia económica de las que me comentan esto?, ¿Dependen de un hombre por elección, comodidad o qué? Para pensar", sentenció también la bailarina.

Las fotos al borde de la censura de Alex Caniggia

Semanas atrás, Alex Caniggia estuvo al borde de la censura en las redes sociales con una publicación donde llamó la atención de sus seguidores al revelar imágenes donde se le puede divisar el torso desnudo en una producción de fotos propias y caseras en el baño de su lujoso departamento.

En sus imágenes generó atracción de miles de usuarios de Instagram se lo ve posando frente a un gran espejo cubriendo su cuerpo tatuado con tan solo una bata y tapando sus partes íntimas al límite de la exhibición. Fiel a su estilo de provocar en las redes sociales, lanzó un mensaje particular.

"El fuego corre por mis venas y la locura por mi cabeza. Soy explosión nuclear, el calor que manejo es ilegal. A veces intento ser humilde, después me miro al espejo y se me quita”, escribió Alex en el pie del posteo que tuvo más de 400 comentarios, entre ellos el de algunos famosos como Marley, la ex GH Furia Scaglione, entre otros.