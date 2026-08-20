"Epistemología del flow": las insólitas materias en la nueva universidad de Wisin

Wisin oficializó este miércoles la creación de la "Universidad del Perreo " , una institución que estará dedicada al estudio, preservación y difusión de la historia del reguetón y la cultura urbana.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios ”, escribió en el posteo de Instagram donde compartió la noticia.

De esta manera, el perreo será una disciplina vinculada con la cultura, el arte y el estudio académico; por ello, desde la plataforma donde ya se puede preinscribir, se utiliza el lema "El ritmo es el currículum. La calle es el campus".

“Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia”, expresó en un mensaje que revolucionó las redes sociales.

La ciudad de Cayey en Puerto Rico será el lugar elegido como sede y en cuanto a las cátedras anunciadas, se encuentran Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow.

Además, la Universidad del Perreo contará, según la información publicada en su sitio, con un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana. Se señala, al mismo tiempo, que entre los programas se encuentra la posibilidad de los intercambios y becas a estudiantes de diferentes partes del mundo.

Wisin es el nombre artístico de Juan Luis Morera Luna, cantante, compositor y productor puertorriqueño nacido el 19 de diciembre de 1979 en Cayey, Puerto Rico. Es una de las figuras más influyentes del reggaetón y el género urbano latino, reconocido tanto por su carrera solista como por su trabajo junto a Yandel en el dúo Wisin & Yandel, que formaron en 1998 y que durante catorce años de carrera conjunta acumuló un Grammy, dos Latin Grammy y once premios Billboard Latinos, además de numerosas certificaciones multiplatino en Estados Unidos y América Latina.

Como solista cuenta con cinco álbumes de estudio, desde El Sobreviviente (2004) hasta Mr. W (2024), y una lista de colaboraciones que incluye a Jennifer Lopez, Ricky Martin, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Bad Bunny, Ozuna y 50 Cent, entre otros. Su sencillo Adrenalina, junto a Ricky Martin y Jennifer Lopez, fue el segundo video más visto en YouTube en 2014. También participó como coach en la versión en español de La Voz por Telemundo y en el programa Talento Fox junto a Lali Espósito y Diego Torres.

Además de su faceta como artista, Wisin fundó su propio sello discográfico, La Base Music, distribuido por The Orchard, desde donde trabaja como productor ejecutivo y apuesta por el desarrollo de nuevos talentos del género urbano. En 2021 recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, uno de los galardones más importantes de la música latina en Estados Unidos.