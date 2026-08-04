Las fotos virales de Iván de Pineda con solo 19 años para Dolce & Gabbana y Armani en Vogue

Una cuenta en Instagram mostró imágenes de una impactante campaña que hizo el modelo en 1996. Las fotos.

Iván de Pineda ha cosechado una importante trayectoria en el mundo del modelaje con una imponente figura desde su juventud que cautivó y le permitió trabajar con distintas marcas de alto alcance a nivel mundial como Dolce & Gabanna , Armani , entre otras. En las últimas horas salieron a la luz importantes fotos que hizo para una campaña a nivel mundial

Es que una cuenta de Instagram que se dedica para traer archivos históricos del modelaje compartió una importante campaña que hizo el conductor de Pasapalabra para L’Uomo Vogue de abril de 1996.

Según se muestra en la publicación, la campaña que hizo cuando tenía 20 años, fue titulada como “Top Boy” y tuvo como fotógrafo a Bruce Weber, Guido Palau a cargo del peinado, fue maquillado por Dick Page y en la edición de moda estuvo Joe McKenna , personajes de renombre en el mundo de la moda de los años 90.

En la misma, el modelo luce ropa de la prestigiosa marca Dolce & Gabbana, Armani Jeans y Club Monaco, con distintas tomas y enfoques para que las prendas se luzcan.

Cabe recordar que durante su carrera en la moda inició en 1994, desfilando en Nueva York, Milán, París y Londres para firmas de primer nivel como Versace, Gucci, Valentino, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Moschino, Yves Saint Laurent y Guess.

Las fotos de la campaña