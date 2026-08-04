Cómo está Taína, la hija de Valeria Mazza, y a qué se dedica a sus 18 años, instalada en Madrid

La hija de la modelo y Alejandro Gravier atraviesa una etapa importante en su vida donde continúa con su carrera para cumplir sueños que mantiene desde pequeña.

Taína Gravier , la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier , inició una vida lejos de la Argentina y afronta una etapa nueva en Madrid, España para continuar con sus proyectos personales que, en su mente, son sueños posibles de alcanzar.

El mundo artístico es su motor para afrontar los días, en un lugar icónico a nivel mundial como la capital española. Allí tiene un espacio que es especial: su casa, un luminoso y amplio departamento del cual mostró imágenes en su cuenta personal de Tik Tok.

En su video mostró que su living está decorado con cuadros street art, en un contexto donde la arquitectura tiene molduras y techos que representan a Europa.

Cuenta con piso y muebles de madera que resaltan ante el abundante ingreso de luz natural, como también la mesa central y sillas semicirculares que se destacaron en el video. La casa muestra una combinación entre lo vintage y la modernidad.

Su elección es clara: mundo artístico, baile y actuación

En octubre de 2025 brindó una entrevista con la revista Gente, donde confesó: "Desde muy chica que me gusta mucho el teatro musical, bailar, cantar y actuar. Hago todo separado, también voy a mi academia musical que se llama Antropos, que voy ahí desde que tengo 5 años. También enfocada en terminar el colegio, estoy en mi último año, así que cuando termine voy a ver lugares donde estudiar y seguir haciendo esto que es lo que más me apasiona y me gusta".

Sobre sus referentes en la música y el mundo artístico, soltó: "Desde muy chica mi referente era Tini, yo crecí viendo Violetta. Si me querés preguntar algo, me sé toda la serie de memoria, todas las canciones, los bailes… Para mí, nací con Violetta en la tele, y después Disney internacional con High School Musical, no sabés cómo te canto todo".

Por otra parte, habló sobre el tiempo para la familia en medio de la vorágine del mundo artístico: "Obvio que hay tiempo. Yo siempre digo que para mí lo más importante y lo que más feliz me hace es esta faceta artística mía. Así que cuando salgo del colegio son las horas más felices porque de ahí me estoy yendo o a música o me estoy yendo a comedia musical. No se, todo es un aprendizaje, hay que aprender a balancear con los deberes o responsabilidades de la vida, en mi caso que estoy con el colegio, y se puede si uno lo quiere. La verdad es que es una pasión que yo tengo desde muy chica, entonces trabajé para poder balancear todo y tener una vida personal y una artística".

"La verdad que fue muy loco como llegue a este camino, porque yo tengo 3 hermanos hombres, entonces cuando nací me metieron a todos los deportes que hacían mis hermanos y yo volvía llorando a casa “no quiero, no quiero”, y mamá dijo “bueno, vamos a intentar con una comedia musical” y a partir de ahí, la sensación era como de: “Éste era mi lugar”, contó.

Más tarde, habló sobre el apoyo de sus padres para afrontar el mundo artístico: "Me apoyan un montón. Toda mi familia lo hace. La verdad que somos muy unidos entre los 6, si bien estamos dispersos por el mundo, somos muy unidos y cuando no estamos juntos hablamos mucho a través del grupo familiar, y cuando lo estamos, la mesa es sagrada. Siempre nos apoyamos en todo y eso lo aprecio un montón, porque su apoyo se siente ya sea que estemos lejos o cerquita".