En su paso por el programa de Florencia de la V, la actriz terminó revelando una dinámica muy particular con su ex pareja.

Juana Repetto reaccionó al video de Sebastián Graviotto: "él me había dicho que eso no iba a pasar".

Juana Repetto volvió a referirse públicamente a la relación que mantiene con Sebastián Graviotto , padre de sus hijos, y contó detalles de cómo se organizan desde la separación. Mientras él permanece en el sur disfrutando de la temporada de nieve, la actriz continúa en Buenos Aires con la rutina familiar y prepara su regreso al teatro con 8 Mujeres.

Durante su paso por Los Profesionales, Flor de la V le mencionó los videos que Graviotto comparte desde el sur, donde suele hablar de su estilo de vida y de la decisión de priorizar aquello que le gusta hacer. Sin embargo, Repetto sorprendió al revelar que no puede ver ese contenido.

“A mí me tiene bloqueada, entonces yo no sé lo que sube”, aseguró Juana Repetto ante la consulta de la conductora. Según explicó, fue una decisión que tomó su expareja para preservar el vínculo entre ambos y evitar que aquello que observa en las redes sociales interfiera en su relación. La actriz reconoció que el estilo de vida de Sebastián Graviotto no es una novedad para ella y que, desde el comienzo de la relación, sabía que el instructor de esquí pasaría largas temporadas lejos de Buenos Aires.

“Él decía en un video que nosotras —la madre de su hija y yo— lo conocimos así, y es verdad. Yo lo elegí así como padre de mis hijos”, reflexionó. Sin embargo, admitió que con la llegada de los chicos esperaba que algunas de sus prioridades se modificaran. “Yo tenía la esperanza de que él tuviera otras prioridades, pero fue un deseo mío sabiendo que él me había dicho que eso no iba a pasar”, reconoció.

Repetto aclaró que comprende que esa es la forma de vida elegida por su expareja, aunque marcó una clara diferencia con respecto a cómo ella atraviesa la maternidad. “No estoy de acuerdo. Yo no podría nunca estar lejos de mis hijos”, sostuvo.

La crianza de sus hijos

Juana Repetto también habló sobre la carga cotidiana que implica la crianza y planteó que, incluso cuando los padres están presentes, muchas tareas suelen recaer principalmente sobre las madres. “Hoy las minas laburamos, volvemos, e igual te seguís ocupando de la comida, del pediatra…”, señaló.

En su caso, además, necesita compatibilizar esas responsabilidades con su actividad profesional. Con su regreso a 8 Mujeres, la obra dirigida por José María Muscari, volverá a tener una intensa rutina laboral. “Yo, si no laburo, no cobro y no le puedo pagar el colegio al chico y a la niñera para que yo pueda salir a trabajar”, explicó.

Más allá de las diferencias entre ellos, Juana destacó el vínculo que Graviotto mantiene con sus hijos. Cuando está lejos, se comunican mediante videollamadas, mientras que durante sus estadías en Buenos Aires comparte activamente las tareas de crianza. “A la distancia hacen videollamada, pero cuando está, está. Desde que estamos separados, está mucho más presente”, reveló.

Por último, contó que hasta el momento no recurrieron a la Justicia para establecer una cuota alimentaria. Ambos mantienen un acuerdo privado para organizar los gastos y las necesidades de sus hijos, una dinámica que, según explicó, actualmente les funciona.