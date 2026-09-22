El mediático contó detalles espeluznantes sobre los primeros encuentros con su actual novio de 22 años, y 42 años menor, y reveló una de sus primeras reacciones: "Ah, virgen".

"Vos relajate y yo te enseño": la repudiable confesión de Guido Süller sobre la primera vez con un joven de 19 años

Las redes sociales estallaron en contra de Guido Suller por las fuertes revelaciones que hizo en una entrevista, detallando un encuentro íntimo que mantuvo con un joven al que definió como "changuito de pueblo".

Sus formas y el relato quedaron quedaron blanco de críticas por los usuarios de redes sociales que expresaron un fuerte repudio. "¿Podés creer que por Instagram me escribió un changuito de pueblo?", comenzó diciendo sobre una historia que hizo ruido.

En una entrevista contó detalles espeluznantes sobre los inicios de su relación con Hernán Sanabria, su actual pareja. Luego de que sea contactado por Instagram, Guido reveló su accionar: "Lo primero que pregunto, porque tiene que ser mayor de edad, por supuesto".

Luego de conocer que tenía 19 años, lanzó una frase horrorosa sobre una denominación que hizo sobre el joven: "Ah, virgen". Frente a eso, decidió encabezar cada paso de la relación asumiendo su rol de experimentado: "Le digo, 'vos relajate y yo te enseño', digamos. Yo sí tengo muchísima experiencia".

Luego, sumó detalles de la intimidad y reveló qué le dijo: "No va a pasar nada del otro mundo, va a ser algo muy tranquilo, muy suave y quiero que no te la olvides". Cabe recordar que el joven tiene 42 años menos que el mediático y se casaron en abril del corriente año.

"Así que, la primera relación, puse una música linda y fue más de besos, de caricias. No sé, como más romántico, digamos. No fue una cosa todo así salvaje", dijo sobre los detalles que causaron ruido en los usuarios de las redes sociales.

Luego, hizo referencia al crecimiento que tuvo su pareja (ahora de 22 años) y el cambio que hizo en la intimidad. "¿Y no sabés lo que es en la cama? No sé si lo puedo contar, pero no puedo seguirlo, obviamente", dijo. A su vez, lanzó una frase que ofreció más detalles: "Imaginate diez veces en un día".