Guido Süller se casó con un jujeño 42 años menor que él

Tras el escandaloso divorcio con Tomasito, Guido Süller eligió apostar una vez más a una nueva relación junto a Hernán Sanabria, un joven 42 años menor que él.

El mediático fue por más y se casó con su pareja con quien vive un intenso romance desde 2024. El lugar elegido fue Buzios donde un juez ofició su unión en un lujoso Resort rodeado de naturaleza.

"¿Es de libre y espontánea voluntad que recibís a Hernán como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo por toda tu vida ? ¿Aceptas?", preguntó el juez.

Luego de hacerle la misma pregunta al joven jujeño y de que ambos aceptaran, el juez los declaró casados.

"Ya había cerrado la persiana del amor, después de muchos golpes, y creía que no iba a aparecer nadie más en mi vida. Ya me había decidido a vivir en soledad, cuando de repente aparecés vos en mi vida. Sabés muy bien que me negué tantas veces y has insistido tanto. Y estaba incrédulo, digo: '¿Me dirá la verdad, me querrá en serio, es un chico bueno, es sano, es todo lo que yo pretendía?'. ¿Y sabés qué? Lo sos", expresó emocionado el hermano de Silvia Süller.

"Yo te mostré mis miserias. Soy rencoroso, soy malhumorado, tengo un montón de defectos. Y yo te pregunté: '¿Me querés, me vas a querer igual?'. Y vos me dijiste que sí. Digo: 'Pero vos estás en Jujuy y yo estoy en Buenos Aires'. Y te tomaste el micro y te viniste de Jujuy a Buenos Aires. Y ahí empezó tu muestra de amor hacia mí. Y creo que ahora, con esta ceremonia, sellamos nuestra relación en la salud y en la enfermedad. ¿Me vas a cuidar?", continuó Guido.

Minutos después del discurso, ambos dieron el si y el juez selló su amor. El video fue compartido por el mediático en sus redes sociales donde se llenó de cientos de mensajes felicitándolos.