Valentina Bassi llega a Neuquén con "Presente continuo", una película que pone el autismo en el centro del debate

La actriz presentará el film junto a una charla abierta para visibilizar la realidad de las familias con neurodivergencia.

La llegada de la película “Presente continuo” a Neuquén no será solo un evento cultural, sino también una invitación a reflexionar sobre el autismo , la inclusión y los desafíos que atraviesan muchas familias en el país. La actriz Valentina Bassi estará presente para compartir la proyección y participar de un debate abierto con el público.

La actividad se realizará el lunes 27 de abril a las 19 en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes , ubicado en Mitre y Santa Cruz, con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la Fundación La Ciudad junto a la Municipalidad de Neuquén .

La película, dirigida por Ulises Rosell y protagonizada por su hijo Lisandro —un joven de 16 años con autismo —, combina elementos de documental y ficción para mostrar una mirada íntima y poco habitual sobre la vida cotidiana de una familia atravesada por la neurodivergencia.

“Presente continuo” nace de una experiencia profundamente personal. Tanto Bassi como Rosell decidieron llevar al cine su propia historia familiar, en un intento de acercar al espectador a una realidad que muchas veces permanece invisibilizada.

Presente Contínuo

La película propone ver el mundo desde la perspectiva de Lisandro, explorando sus vínculos, sus entornos y las distintas formas de conexión con quienes lo rodean. Según se detalla en el material de prensa, el film busca generar empatía y derribar miedos frente a lo desconocido, mostrando que las diferencias no hacen a las personas menos humanas.

En ese sentido, la propia Bassi expresó que el proyecto surgió de una necesidad íntima de contar una historia atravesada por incertidumbres, pero también por momentos de descubrimiento y amor. La intención, aseguran, no fue dar respuestas cerradas, sino abrir preguntas.

Más que una película: un espacio de debate

Desde la organización destacaron que la actividad apunta a sensibilizar y generar conversación en torno a la discapacidad y la neurodivergencia. Mercedes Lamarca, presidenta de la Fundación La Ciudad de Neuquén, remarcó que el encuentro busca visibilizar cómo viven las familias que tienen hijos e hijas con estas condiciones.

“Esta actividad viene a poner en debate cómo vivimos las familias que tenemos hijos con neurodivergencia”, señaló. Además, advirtió sobre el contexto actual que atraviesa el sector: “Estamos sufriendo uno de los peores ataques a la discapacidad en el país. Hay un fuertísimo ajuste y la pelea de las familias es constante”.

En la misma línea, Lamarca sostuvo que la película no se limita a retratar la discapacidad, sino que aborda temas más amplios como la maternidad, el amor, la inclusión y el compromiso social.

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Una referente en la lucha por los derechos

Valentina Bassi se ha convertido en una de las voces más visibles en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. Participa activamente en movilizaciones, impulsa el debate público y reclama la aplicación de la ley de emergencia en el sector.

Durante la convocatoria, también se hizo referencia a la situación crítica que atraviesan muchas familias, con dificultades para acceder a terapias esenciales. “El apoyo que no se tiene en la infancia no se recupera”, remarcaron, en línea con los reclamos que la actriz viene visibilizando a nivel nacional.

Un film premiado que llega a Neuquén

La propuesta cinematográfica ya tuvo reconocimiento en el circuito independiente. “Presente continuo” fue distinguida con el premio del público en el BAFICI y recibió una mención especial del jurado, consolidándose como una obra relevante dentro del cine argentino contemporáneo.

Además, cuenta con el respaldo de organizaciones como TEActiva, que trabajan para instalar el autismo en la agenda pública y promover una mirada más amplia y realista sobre la temática.

La proyección en Neuquén se presenta así como una oportunidad para acercarse a una historia íntima, pero también colectiva, que invita a repensar la inclusión y el rol de la sociedad frente a la diversidad.