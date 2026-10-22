Fuertes palabras de Soledad Pastorutti: contó que su papá ya no la reconoce más y no entiende lo que le quiere decir.

En el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, 'Vale la pena', Soledad Pastorutti reveló que decidió dedicarle una canción a su papá, Omar , para homenajearlo y agradecerle. Según contó la artista, el hombre de 71 años sufre deterioro cognitivo, ya no puede reconocerla.

Esta triste situación, muy dolorosa para ella, quedó reflejada en el tema 'Mi refugio', de su nueva entrega. "Mi viejo ya no sabe quién es él ni quién soy yo", confesó La Sole al hablar del problema que afecta a su padre, sin dar más precisiones sobre cuál es exactamente la enfermedad que padece.

Acto seguido, contó que le costó mucho procesar todo esto que estaba pasando con su papá: "Fue un proceso largo de empezar a entender lo que estaba pasando, me quedaba sin voz y tenía que seguir trabajando a pesar de eso, fue un proceso". En ese sentido, la Sole reveló que no fue sencillo para ella grabar la canción que le había dedicado: "La grabé una sola vez, de hecho es el demo lo que quedó, grabé frase por frase porque íbamos cortando, pero bueno, necesitaba agradecerle".

Lo mismo le ocurrió con la grabación del videoclip que acompaña el tema, el cual también ya está disponible. "Volví a escucharla solo porque tenía que hacer el video, que es muy fuerte también, es mi cara mirando a cámara", aclaró. Por otro lado, La Sole confesó los motivos por los que decidió hablar de la salud de su padre, a pesar de que le cueste hacerlo: "Como toda 'gringuita', con raíces italianas y con la crianza que yo he tenido... Uno oculta la vulnerabilidad y me subo al escenario a comerme todo, pero me parece que él merecía este agradecimiento".

Sobre el rol que ocupó Omar en su vida, La Sole explicó: "Ha sido un padre que confió en sus hijas, porque ha sido muy justo con las dos, yo soy la cara más visible de la familia, pero siempre hemos sido los cuatro muy unidos, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo". "Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde yo quisiera, por eso me da mucha pena lo que está pasando, porque es un hombre que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos y todo lo que está pasando", lamentó.

Quién es Omar Pastorutti, el padre de la Sole

Cabe recordar que Omar Pastorutti trabajó como mecánico en Arequito, pero también fue mánager y promotor en los inicios de la carrera musical de su hija, que comenzó hace 30 años.

La letra de la canción Mi refugio retoma esto y tiene fuertes frases como: "Confiaste en mí, en mis deseos, más de lo que yo podía confiar. Me llevaste de tu mano, recorrimos dos mil barrios y aprendí que sin fe no hay pan". Más adelante en el mismo tema, la artista se refiere a este deterioro en la salud de su padre: "Cómo expresar lo que siento ahora que estás y no estás, hoy que ya todo lo entiendo recuerdo cada momento y solo quiero llorar".