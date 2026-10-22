El polémico apodo que Mauricio Macri le puso a su hija Antonia: sorprendió a sus seguidores

Mauricio Macri, el ex presidente, compartió fotos inéditas del festejo familiar y le dedicó un emotivo mensaje a la adolescente, que celebró sus 15 años.

Antonia Macri vivió días especiales rodeada del cariño de su familia y amigos. La hija de Mauricio Macri y Juliana Awada celebró sus 15 años con una serie de encuentros que incluyeron un viaje a París, salidas gastronómicas y una reunión familiar para marcar el comienzo de una nueva etapa.

La adolescente cumplió años el 10 de octubre y sus padres aprovecharon las redes sociales para compartir imágenes de la celebración y dedicarle mensajes cargados de emoción. Sin embargo, una de las publicaciones del expresidente llamó especialmente la atención de sus seguidores por el particular sobrenombre que eligió para referirse a su hija.

A través de su cuenta de Instagram, Mauricio Macri publicó un carrusel con fotografías de Antonia en distintas etapas de su vida. Las imágenes reflejaron momentos compartidos entre padre e hija y dejaron ver la emoción del exmandatario ante el crecimiento de la adolescente: “ Microbio lindo! Cuántas cosas vivimos juntos y, si Dios lo permite, cuántas más las que nos quedan por vivir. Te amo con locura. Felices 15!!!”, escribió Macri junto a las postales.

El mensaje generó risa, asombro y, en algunos usuarios, ternura. Aprovechando así los internautas a saludar a la cumpleañera y destacar cuánto había crecido desde sus primeras apariciones públicas junto a sus padres. No obstante, el apodo elegido por el expresidente fue uno de los detalles que más comentarios despertó. Con la expresión “Microbio lindo!”, Macri le dedicó una frase afectuosa, intima y personal a su hija en una fecha significativa para toda la familia.

Las fotos inéditas del festejo familiar de Antonia Macri

El sábado por la noche llegó uno de los momentos más esperados de la celebración: la reunión familiar para festejar los 15 años de Antonia. Tanto Mauricio Macri como Juliana Awada compartieron imágenes del encuentro y mostraron algunas escenas de la intimidad del festejo.

En otra publicación, el exmandatario acompañó una serie de fotografías con un mensaje breve, pero cargado de orgullo por la nueva etapa de su hija: “¡15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte hija. ¡Te amo!”, expresó.

Entre las imágenes que compartió se destacó una en la que aparece bailando y cantando junto a la adolescente, en una escena que reflejó la alegría de disfrutar el cumpleaños en familia. Las publicaciones recibieron numerosos comentarios de seguidores y usuarios que celebraron el momento especial y enviaron sus felicitaciones a Antonia.

El mensaje de Juliana Awada y el viaje a París

Juliana Awada también quiso acompañar el cumpleaños de su hija con una demostración pública de cariño. La empresaria compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Antonia y sumó una sencilla declaración de amor: “Te amo”.

La celebración incluyó, además, una escapada a París junto a su madre, con paseos y salidas gastronómicas como parte de la experiencia. Así, entre el viaje a la capital francesa, los encuentros con sus seres queridos y los mensajes compartidos en redes sociales, Antonia Macri celebró sus 15 años rodeada de afecto. Para la ocasión, sus padres eligieron mostrar algunos de esos momentos especiales y dejar en evidencia la emoción que les genera acompañarla en esta etapa de su vida.