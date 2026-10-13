Roció con nafta un auto, a su conductor y quiso prender fuego una estación de servicio: el video

El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad. El pedido que hicieron con el joven detenido.

La secuencia generó momentos de extrema tensión entre los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.

Momentos de terror se vivieron en una estación de servicio , cuando un joven de 20 años arrojó nafta sobre surtidores y a un auto que esperaba cargar combustible con la intención de provocar un incendio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

De acuerdo a la reconstrucción del episodio, el sospechoso se acercó a uno de los playeros y le pidió que le cargue nafta en un bidón. Sin embargo, una vez que tuvo el combustible en su poder.

En ese momento comenzó a derramarlo sobre el playón de la estación Shell ubicada en Merlo, provincia de Buenos Aires, y un vehículo que se encontraba junto a los surtidores, mientras que el propietario que se encontraba contando dinero para pagar sobre el capot también fue rociado con nafta.

La secuencia continuó cuando el sospechoso abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. Mientras tanto, una mujer que estaba en el asiento del acompañante salió corriendo del auto. El joven volvió a bajar y se dirigió hacia uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Luego regresó al vehículo y revisó sus pertenencias, presuntamente en busca de algún elemento para iniciar el fuego.

En ese momento los trabajadores lograron evitar que la situación empeore y se acercaron con matafuegos. La presencia de nafta en el playón y sobre el vehículo podía derivar en un incendio y afectar a quienes estaban en el lugar.

"La situación también puso en peligro al propio hombre, además de los clientes y trabajadores que se encontraban en el establecimiento", señalaron fuentes consultadas a Infobae.

El joven que provocó el incendio fue detenido: solicitaron su internación

La secuencia generó momentos de extrema tensión entre los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar, ante el riesgo de que cualquier chispa desatara un incendio de grandes proporciones.

Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo acudieron al establecimiento y redujeron al sospechoso, identificado por sus iniciales como L.D.J, quedó aprehendido. En el procedimiento también intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.

El caso quedó caratulado como averiguación de ilícito y bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial.

De acuerdo con el parte oficial, el joven presenta problemas de salud mental, por lo que se iniciaron los trámites correspondientes para su internación. Hasta el momento, no se informó si la medida llegó a concretarse.

Los grabaron haciendo trompos en una estación de servicio y casi atropella a una empleada

Un grupo de jóvenes protagonizó una maniobra imprudente dentro de una estación de servicio. El conductor realizó trompos con el auto, casi atropella a una empleada y estuvo a punto de chocar contra un surtidor antes de huir del lugar a las risas.

En las imágenes se puede el momento en el que el conductor aceleró y realizó trompos dentro del predio de la estación de servicio, mientras el resto de los jóvenes registraba la peligrosa maniobra. En medio de la secuencia, el auto pasó muy cerca de una empleada de la estación, que evitó ser atropellada. Además, el vehículo quedó a escasa distancia de uno de los surtidores.

El episodio ocurrió en la esquina de la avenida Olivos y la Ruta 197 del partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Fue filmado por uno de los acompañantes y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.