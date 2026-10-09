Polémicas vacaciones de Facundo Moyano y Candela Arizaga: Madrid, romance y fotos pese a la restricción perimetral

La relación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Mientras atraviesan un contexto judicial complejo en la Argentina, ambos disfrutan de una estadía en Europa y comparten imágenes que despertaron repercusiones.

En los últimos días, la pareja volvió a mostrarse públicamente y alimentó las versiones sobre el futuro de su vínculo. Incluso, trascendieron comentarios sobre un posible compromiso de casamiento , en medio de la controversia que rodea al dirigente político y a la modelo.

La información se conoció a través de Carlos Salerno, según trascendió, una fotografía difundida por Moyano , en la que aparece junto a Arizaga en Madrid, habría provocado malestar en el ámbito judicial . El caso tomó relevancia porque, de acuerdo con lo informado, sobre el exdiputado pesa una restricción perimetral que le impide comunicarse con la modelo o acercarse a menos de 300 metros de ella.

Sin embargo, la situación tiene un elemento particular: las imágenes fueron tomadas en la capital española, fuera de la jurisdicción de la Justicia argentina. Por ese motivo, las consecuencias que podría tener esta exposición pública deberán evaluarse en función de las disposiciones judiciales vigentes y de lo que ocurra cuando ambos regresen al país.

En este contexto, también trascendió que la fiscalía que investiga a Moyano por una denuncia de violencia de género citó a Arizaga. La convocatoria se produjo luego de que se difundiera la fotografía en la que ambos aparecen juntos. La modelo expresó su negativa a presentarse por no encontrarse en el país.

El posteo romántico de la pareja desde España

Lejos de mantener un perfil bajo, la pareja realizó una publicación compartida en Instagram para mostrar parte de su estadía en Madrid. El dirigente político eligió una frase contundente para acompañar el álbum de imágenes: "Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte".

En las fotografías se los puede ver abrazados y sonrientes, mientras disfrutan de su paso por Europa. La publicación volvió a poner el foco en la relación y generó comentarios por el momento en el que decidieron compartir las imágenes, con la investigación judicial todavía en curso.

El regalo especial de Facundo Moyano a Candela Arizaga

Entre las postales que difundieron, hubo un detalle que llamó la atención: un rosario dorado que Moyano le habría regalado a su pareja. En una de las imágenes, el exdiputado aparece colocándole la pieza a Arizaga mientras ambos posan frente a la cámara. El gesto se sumó al tono romántico del álbum y reforzó la imagen de cercanía que la pareja buscó transmitir.

Así, mientras continúan las repercusiones por su situación judicial, Moyano y Arizaga se muestran juntos en Madrid y mantienen su relación expuesta en las redes sociales.