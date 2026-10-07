Bikini y abdominales: Sol Pérez revolucionó Instagram con estas fotos

La modelo fue sensación en las redes sociales con imágenes de las vacaciones que disfruta en el exterior. El destino elegido.

Sol Pérez encendió las redes sociales con una publicación en su cuenta personal de Instagram donde mostró detalles sobre sus lujosas vacaciones en el exterior: familia, sol, calor y otros detalles especiales que combinan para formar un contexto paradisíaco en el que goza de un gran presente.

Varias imágenes dieron muestra del descanso que realiza en Punta Cana, junto a Guido Mazzoni y su hijo Marco, fruto de la relación que mantienen. En la contracara a lo que sucede en gran parte del territorio nacional, donde aún no ingresó con fuerza el calor primaveral, mostró look veraniego que causó una fuerte repercusión en sus seguidores.

Se mostró de forma individual y junto a la familia en un all inclusive. En esas fotos, lució una microbikini de color celeste pastel y con lunares circulares negro que le dieron un toque particular.

Sencilla: breteles finos, atados y una bombacha colaless. Esto le permitió mostrar algunos de sus tatuajes y adquirir un bronceado especial producto del sol de mencionado país.

Luego, en otras imágenes con un tinte diferente, mostró una malla color verde lima y tiras en azul oscuro con bombacha cavada.

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Por su parte, su pareja lució una bermuda negra clásica que no tuvo detalles particulares.

Salma Hayek en bikini a los 60 años: dejó a todos sin palabras

La famosa actriz de Hollywood, Salma Hayek, cumplió 60 años y lo celebró en las redes con una larga serie de fotos en bikini que sigue despertando interés entre sus seguidores.

La actriz mexicana ha elegido playas, piscinas y barcos para mostrar trajes de baño de distintos colores y diseños, y cada postal suma una faceta a su estilo de vacaciones. Al mismo tiempo, presumió su figura a los 60 años.

Las imágenes que compartió la actriz

Salma Hayek también apareció en una producción para Sports Illustrated: lució un bikini blanco con cuentas en la cintura y el pelo ondulado mientras bailaba en una terraza mexicana. En la portada llevó un conjunto color cobre y un peinado de efecto mojado. Fueron elecciones distintas de los looks que comparte durante sus viajes.

En distintas entrevistas, la actriz mexicana habló de su rutina de cuidado de la piel. "Utilizo un ingrediente llamado tepezcohuite, que en México se emplea para tratar a víctimas de quemaduras porque regenera la piel por completo", declaró. También afirmó: "Cuando llevé algunos de los ingredientes a laboratorios estadounidenses, su reacción fue: '¡Dios mío! ¿Cómo es posible que nadie esté usando esto?'. Por eso no uso bótox, ni peelings, ni rellenos".

Otra parte de su rutina, según contó, incluye máquinas de frecuencia: "Los especialistas que manejan estas máquinas dicen que los resultados que obtienen conmigo no los consiguen con otras personas". Sobre la meditación, explicó: "De verdad creo que lo es. La gente dice que es el ejercicio. Yo creo que es la meditación. Tienes que encontrar tu propio camino. Para mí, hacer ejercicio es duro... Es realmente difícil tener la disciplina para hacerlo. Pero la meditación es pan comido, porque es mi propia manera de practicarla".

Su colección de bikinis

En 2023, Salma Hayek eligió una bikini de dos piezas con estampado paisley y detalles de retazos para posar en una piscina. La imagen celebró el Día Nacional del Bikini con un mensaje humorístico: "¡Feliz #DíaNacionalDelBikini! ¿Pueden creer que el bikini solo existe desde hace 77 años? ¡Esperemos que no los prohíban también! #NoEsUnaFotoDelPasado". La actriz mostró así otra combinación de moda y humor en sus redes.

El verano europeo de 2024 dejó otro look recordado: Salma Hayek posó en Ibiza con un traje de baño amarillo, trenzas y mechones blancos. Junto a esa imagen escribió: "Bikini amarillo + pelo blanco = combinación perfecta". Ese año también mostró un modelo en tonos verde y rosa y otro azul y blanco con detalles dorados, en distintas fotos de vacaciones.

Para sus 59 años, Salma Hayek publicó una foto en bikini rojo a bordo de un barco. "59 vueltas al Sol y sigo bailando", escribió, y sumó: "¡Salud por todos ustedes y gracias por el cariño!". La elección del traje de baño para esa celebración enlazó con sus postales previas. Al llegar a los 60, sus redes ya reunían años de vacaciones y fotos en las que eligió mostrarse al natural.