Espectacular rescate de 12 bovinos aislados por la crecida del río Chimehuín

El operativo se desarrolló en el sector de Isla Tosca Blanca y demandó varias horas de trabajo.

Un importante operativo de rescate se llevó adelante en el río Chimehuín , donde un grupo de 12 bovinos había quedado aislado como consecuencia de la crecida del caudal . La intervención demandó varias horas de trabajo y requirió la participación conjunta de efectivos policiales y personal especializado de Bomberos.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del martes 6 , en el sector conocido como Isla Tosca Blanca , en cercanía a Junín de los Andes, donde los animales se encontraban imposibilitados de regresar por sus propios medios debido al aumento del nivel del agua.

Ante esta situación, personal de la División Brigada Rural y Abigeato – Zona Sur intervino para poner a resguardo a los bovinos y evitar que quedaran expuestos a los riesgos asociados con la crecida del río.

Las tareas comenzaron alrededor de las 15 y se extendieron hasta las 19. Durante ese tiempo, los equipos desplegaron distintas maniobras para lograr el traslado seguro de los animales.

Cómo fue el operativo de rescate

De acuerdo a la información oficial brindada por la Policía de Neuquén, el operativo estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Rural montada, quienes realizaron las tareas de arreo necesarias para retirar a los animales del sector donde habían quedado aislados.

La crecida del río Chimehuín había generado una situación que requería la intervención de personal capacitado para conducir a los bovinos hacia un lugar seguro.

En este contexto, los efectivos policiales trabajaron durante varias horas para concretar las maniobras de rescate, procurando evitar situaciones que pudieran poner en riesgo tanto a los animales como a quienes participaban del procedimiento.

La intervención también contó con la colaboración del Cuerpo de Bomberos, a través de su grupo de Nadadores Profesionales, que se sumó a las tareas para asistir a los efectivos de la Brigada Rural.

La participación de este equipo especializado permitió desarrollar un trabajo coordinado entre ambas instituciones, teniendo en cuenta las condiciones que presentaba el río durante el operativo.

Qué pasó con los animales rescatados

Después de aproximadamente cuatro horas de trabajo, el operativo concluyó con el rescate de los 12 bovinos, que pudieron ser retirados del sector afectado por la crecida del río Chimehuín.

Una vez finalizadas las tareas, los animales fueron entregados a su dueño, quien volvió a hacerse cargo de su resguardo.