Lollapalooza 2027 sorprendió con su grilla: una artista argentina inesperada y 10 figuras internacionales

Con una grilla cargada de figuras nacionales e internacionales, el Lollapalooza 2027 asegura tres jornadas a la altura de su propia historia.

La cuenta regresiva para el Lollapalooza , uno de los festivales más convocantes de la música, ya empezó. Con una propuesta que combina artistas consagrados , figuras emergentes y referentes de distintas escenas internacionales, el evento volverá a reunir a miles de fanáticos durante tres jornadas en Buenos Aires, con una programación que promete opciones para todos los gustos .

Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su lineup para la decimosegunda edición del festival, que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro . DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell dieron a conocer la grilla, que incluye nombres destacados del pop, el rock, el hip hop y la música electrónica, además de una fuerte presencia de artistas argentinos.

La nueva edición tendrá cinco figuras al frente del cartel: Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta. La selección reúne diferentes generaciones y estilos que marcaron la escena musical internacional.

Travis Scott llegará como uno de los principales referentes del hip hop actual, mientras que Charli xcx ocupará un lugar central dentro del pop contemporáneo. Por su parte, The Killers aportará un repertorio cargado de canciones que se convirtieron en clásicos del rock de las últimas dos décadas.

La presencia de TINI tendrá un significado especial para el público argentino. La cantante debutará en Lollapalooza como una de las figuras principales, luego de la expansión internacional de “FUTTTURA”, el proyecto con el que recorrió distintas etapas de su carrera y agotó fechas en ambos lados del Atlántico.

David Guetta completará el grupo de headliners con su propuesta electrónica y un espectáculo que continúa creciendo en escala, después del despliegue de The Ultimate Monolith Show.

Los regresos y los debuts internacionales que tendrá el festival

La primera línea de la grilla también incluye a Queens of the Stone Age, que regresará a la Argentina después de nueve años, y The Neighbourhood, que volverá con su combinación de rock alternativo y pop oscuro. Otra de las bandas que formará parte de la programación será Rawayana, que atraviesa una etapa de expansión internacional. También estará Fontaines D.C., una de las agrupaciones destacadas del rock contemporáneo, reconocida por la intensidad de sus presentaciones en vivo.

Entre las novedades aparece Sombr, una de las revelaciones recientes del pop, que visitará el país por primera vez. El artista llegará con canciones como “back to friends” y “undressed”, que ampliaron su alcance entre el público internacional. La programación se completa con propuestas de diferentes géneros. The Prodigy llevará su mezcla de electrónica, punk y breakbeat al Hipódromo de San Isidro, mientras que Dominic Fike llegará con How to Quit Smoking, su tercer álbum, previsto para fines de octubre de 2026.

También se presentará RAYE, quien llegará con su segundo disco, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. A su vez, Cage the Elephant volverá con su característico rock alternativo. Leon Bridges, con su interpretación contemporánea del soul y el R&B; Lola Young, una de las voces del nuevo pop británico; y Geese, vinculados al renovado impulso del rock neoyorquino, serán parte de la propuesta.

La música electrónica tendrá un lugar destacado en la grilla

Los amantes de la electrónica también encontrarán una programación amplia dentro de Lollapalooza Argentina 2027. Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi son algunos de los nombres confirmados para aportar diferentes sonidos y estilos a las tres jornadas. La diversidad de la grilla vuelve a ser uno de los rasgos distintivos del festival, que combina artistas de alcance global con proyectos que ganan protagonismo en sus respectivas escenas.

Los artistas argentinos que estarán en Lollapalooza 2027

El talento local tendrá una presencia importante en esta edición. Además del debut de TINI en lo más alto del cartel, Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, en el que profundiza una transformación musical que se aleja del trap para explorar el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo también formará parte de la grilla con Términos & Condiciones, su cuarto disco, en el que el trío avanza hacia un sonido más electrónico, con elementos de synth pop, experimentación y ritmos orientados a la pista de baile.

Tini Stoessel rompió el silencio: hizo referencia al cambio que está atravesando

A ellos se sumarán K4OS, representante de una nueva generación del pop argentino, y Un Poco de Ruido, el fenómeno que renovó el interés por la cumbia nacional. La lista de artistas locales incluye, además, a Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros proyectos que reflejan la variedad de la escena musical del país.

Cómo ver Lollapalooza Argentina 2027 por streaming

Quienes no puedan asistir al Hipódromo de San Isidro tendrán la posibilidad de seguir el festival desde sus casas. Flow transmitirá en vivo las tres jornadas de Lollapalooza Argentina 2027 en Argentina, Uruguay y Paraguay, con shows de los distintos escenarios y contenidos exclusivos. De esta manera, el festival buscará extender la experiencia más allá del predio y acercar las presentaciones a los fanáticos de la región.

Con una combinación de figuras internacionales, regresos esperados, debuts y artistas argentinos, Lollapalooza volverá a convertir a marzo en una de las fechas centrales del calendario musical. La cita será el 12, 13 y 14 de marzo de 2027, cuando el Hipódromo de San Isidro reciba una nueva edición del encuentro.