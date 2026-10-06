Espectáculos La Mañana Martín Fierro Martín Fierro de la Música: uno por uno, todos los nominados y las 4 canciones que se podrían llevar el mejor galardón

La ceremonia se realizará el próximo miércoles 14 en Tango Porteño. Como cada edición de Martin Fierro, es organizada por APTRA. Julieta Barontini Por Agregar LM Neuquén a







Martín Fierro de la Música: quiénes son los nominados a la primera edición de los premios

La música argentina tendrá una nueva noche de celebración con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de distintos géneros, artistas consagrados y nuevas voces que buscan quedarse con una de las estatuillas más esperadas del año. La primera edición de los premios ya tiene fecha, escenario y una extensa lista de categorías para disputar los Premios Martín Fierro que reconocen diferentes expresiones de la industria musical.

Los Martín Fierro de la Música se realizarán el próximo 14 de octubre en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, CABA. La ceremonia será organizada por APTRA, con producción general y derechos de Diego Suárez, en co-producción con El Nueve. La conducción estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida.

Nominados a los Martín Fierro de la Música La alfombra roja tendrá como protagonistas a Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo. Además, la gala contará con distintos shows en vivo: se presentarán Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La nómina de candidatos fue anunciada por Karina La Princesita, quien condujo junto a Daniel Gómez Rinaldi y Nara Ferragut un programa especial emitido por El Nueve este domingo.