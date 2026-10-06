Martín Fierro de la Música: uno por uno, todos los nominados y las 4 canciones que se podrían llevar el mejor galardón
La ceremonia se realizará el próximo miércoles 14 en Tango Porteño. Como cada edición de Martin Fierro, es organizada por APTRA.
La música argentina tendrá una nueva noche de celebración con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de distintos géneros, artistas consagrados y nuevas voces que buscan quedarse con una de las estatuillas más esperadas del año. La primera edición de los premios ya tiene fecha, escenario y una extensa lista de categorías para disputar los Premios Martín Fierro que reconocen diferentes expresiones de la industria musical.
Los Martín Fierro de la Música se realizarán el próximo 14 de octubre en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, CABA. La ceremonia será organizada por APTRA, con producción general y derechos de Diego Suárez, en co-producción con El Nueve. La conducción estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida.
La alfombra roja tendrá como protagonistas a Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo. Además, la gala contará con distintos shows en vivo: se presentarán Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La nómina de candidatos fue anunciada por Karina La Princesita, quien condujo junto a Daniel Gómez Rinaldi y Nara Ferragut un programa especial emitido por El Nueve este domingo.
Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música
Mejor Canción
- Cazzu — Con otra
- María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
- Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
- Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien.
Mejor Álbum
- Milo J — La vida era más corta; María Becerra — Quimera
- Cazzu — Latinaje
- Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
- Lali — Cuando el demonio llama.
Mejor Colaboración
- Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
- Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
- Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
- Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
- Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
- Turf & Lali — Loco un poco.
Mejor Artista Femenina
- María Becerra
- Ángela Leiva
- Tini
- Lali
- Cazzu
- Natalie Pérez
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino
- Fito Páez
- Dante Spinetta
- Coti Sorokin
- Milo J
- Axel
- Abel Pintos
- Emanero
- Dillom.
Mejor Grupo/Banda
- Babasónicos
- Divididos
- Los Pericos
- Turf
- Airbag
- El Mató a un Policía Motorizado
- Tan Biónica
- Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
- Simón Aguirre
- Lázaro Caballero
- Max Carra
- Roze
- Ramma
- Joaco Burgos
- Camionero
- Luciano Creiner
- Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
- More con Flow
- Valentina Márquez
- Juana Rozas
- 143Leti
- Mery Granados
- Valentina Olguín
- Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
- Tini
- Lali
- Emilia
- Tiago PZK
- María Becerra
- Zoe Gotusso
- Yami Safdie
- Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
- Babasónicos
- El Plan de la Mariposa
- Fito Páez
- Los Piojos
- Charly García
- Andrés Calamaro
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
- Dante Spinetta
- Trueno
- J Rei, Duki
- L-Gante
- Nicki Nicole
- Milo J
Mejor Artista Folclórico
- Soledad Pastorutti
- Abel Pintos
- Luciano Pereyra
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Coki Ramírez
- Maggie Cullen
- Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
- María Becerra — Quimera Show 360° en River
- La K’onga — Cuartetour
- Lali — Lali Tour 2025
- Airbag — El Club de la Pelea
- Tini — Futttura
- Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
- Emanero — Emanero Tour 2025
- Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
Mejor Productor/a Musical
- Mauro De Tommaso
- Bizarrap
- Nico Cotton
- Big One
- Evlay
- Tatool
- Tote
- Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
- Damas Gratis
- Los Totora
- La T y La M
- Ráfaga
- La K’onga
- Q’Lokura
- La Delio Valdez
- Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
- Rodrigo Tapari
- Uriel Lozano
- El Polaco
- Ulises Bueno
- Daniel Agostini
- Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
- Ángela Leiva
- Dalila
- Karina
- Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
- Guillermo Fernández
- Caro Minella
- Jorge Amicone
- Jorge Vázquez
- Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
- Morfi, Todos a la Mesa
- LAM
- Gran Hermano
- Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
- María Becerra
- Lali
- Tini
- Emanero
- Cazzu
- Dillom
- Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
- Fernando Szereszevsky
- Pocho Rocca
- Artes Group
- Natanael Real
- Daniel Grinbank
- Ana Poluyan
- Maxi El Brother
- Alberto Miguel
- Marcelo Fogoli
- Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
- Ezequiel Arias
- Sol Ortega
- Hernán Cattaneo
- Mariano Mellino
- Victoria Engel
- Carlos Alfonsín
- Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
- Saphirus
- Molto
- Kanji
- Rinde 2 — Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
- 0ostil
- Victoria Why Not
- Discip
- Ana Helder
- Jay De Lys
- Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
- Panam
- Plim Plim
- Margarita
- Pau Pau
- Topa
El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
- Valentina Márquez
- Ulises Bueno
- Simón Aguirre
La primera edición de los Martín Fierro de la Música reunirá así a representantes del pop, rock, urbano, folklore, tango, música tropical, cuarteto y otras expresiones de la escena nacional. La ceremonia del 14 de octubre marcará el debut de esta nueva entrega de premios de APTRA dedicada exclusivamente al universo musical.
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