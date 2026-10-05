Murió la promesa del pop japonés, con solo 8 años: de qué falleció Hirata Runa.

La industria de la música y el entretenimiento de Japón está conmovida por la muerte de Hirata Runa , una megaestrella infantil de solo 8 años.

La promesa de la música y la actuación formaba parte de Dianna Project , un grupo de formación de ídolos juveniles del j-pop con un sistema de elección similar al que se usa en Corea del Sur .

A través de sus redes sociales, los responsables del grupo confirmaron la triste y devastadora noticia. “Lamentamos profundamente este informe repentino, pero Hirata falleció pacíficamente a las 4 de la madrugada”, postearon en X. El comunicado en el que se informó la noticia de su muerte, además, detalló cuál fue el problema de salud que sufrió la menor. Hirata Runa estaba internada por una fuerte gripe que derivó en un cuadro más grave.

El Proyecto Dianna comunicó que la joven promesa murió “debido a una miocarditis derivada de la gripe”. El grupo, que pidió privacidad en nombre de la familia, agregó: “Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los fans que apoyaron a Runa Hirata y a todos los implicados que le brindaron su apoyo”. La última actuación que dio Runa fue el 20 de septiembre. En sus redes, la nena había escrito un mensaje para sus fans. “Gracias también por hoy, lo aprecio mucho. Fue muy divertido”, comentó.

En otro conmovedor mensaje, en la cuenta de X que tenía la nena enviaron un homenaje para los seguidores de la estrella infantil japonesa. “A todas las compañeras que fueron amables con ella durante su vida, a los fans que siempre lo apoyaron, a todos en la agencia que lo convirtieron en ídola, y a todas las personas que de alguna manera se involucraron: de verdad, muchas gracias”, escribieron. El comunicado de los representantes de la nena también aclaró que lo que sufrió ella fue una “inflamación del músculo cardíaco asociada a la gripe, una complicación poco frecuente pero potencialmente mortal”.

“Pedimos amablemente que se abstengan de realizar consultas individuales, solicitar entrevistas o publicar preguntas en redes sociales sobre este asunto”, agregó la empresa de talentos en el comunicado que compartieron. Dianna Project es una plataforma de promoción de artistas infantiles o adolescentes surgida en la ciudad japonesa de Nagoya. Hirata Runa era una de las máximas promesas del grupo debido a la gran cantidad de seguidores que había conseguido en las redes.

Fuerte comunicado oficial de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, el cantante de la reconocida banda de rock Turf, quedó envuelto en un escándalo este miércoles cuando se conoció que fue denunciado por una mujer debido a una presunta violencia física y psicológica de una persona que, según aclaró el artista, nunca fue su pareja. Luego del extenso escrito que compartió en sus redes sociales, en dos historias de Instagram, la banda musical también hizo declaraciones al respecto y contó detalles sobre su postura sobre el caso.

"Joaquín Levinton se presentó hoy (miércoles 30), junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, comenzó escribiendo la banda. En la aclaración, sumó: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones". A su vez, agregaron: "Ella nunca ratificó la denuncia, no se presentó a la pericia y, mientras la causaba estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”.

En la parte final de la aclaración, escriben: "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia", dijeron y aclararon que "por respeto a todas las personas involucradas" no harán público "conversaciones privadas ni a dar detalles fuera del expediente".