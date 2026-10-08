Le robaron la billetera en el trabajo, usaron sus tarjetas y cayeron tras un allanamiento en menos de 24 horas

Las alarmas no tardaron en llegar y el hombre hizo la denuncia mientras usaban su tarjeta de crédito para hacer compras.

Un descuido o un momento de distracción en la jornada laboral terminó en un verdadero dolor de cabeza, pero la respuesta policial fue rápida. Un trabajador neuquino sufrió el robo de su billetera en su lugar de trabajo y, a las pocas horas, empezó a recibir los temidos avisos en su celular: alguien estaba haciendo compras con sus tarjetas de crédito .

Al darse cuenta de la maniobra, el damnificado no perdió tiempo y dio aviso de inmediato a la Policía. Con la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, los efectivos de la División Robos y Hurtos, perteneciente a la Dirección Delitos Neuquén, se pusieron a trabajar de lleno para seguir la pista de los sospechosos y rastrear el uso de las tarjetas.

La investigación avanzó a paso firme y sin demoras. En menos de 24 horas desde la denuncia, los agentes lograron identificar a los presuntos autores de la maniobra: un joven de 24 años y una mujer de 26, quienes habrían participado tanto del hurto de la billetera como del uso de los plásticos en los comercios.

Con los datos reunidos, la Justicia otorgó una orden de allanamiento que permitió realizar un procedimiento efectivo. En el lugar, la Policía logró recuperar la billetera, la documentación personal de la víctima y varias de las tarjetas de crédito que le habían sacado.

El vecino afectado pudo recuperar sus pertenencias y la pareja quedó formalmente vinculada a la causa judicial.

Tres demorados y una camioneta secuestrada: investigan si están detrás de los robos en Rincón de Emilio

La Policía de Neuquén demoró a tres hombres y secuestró una camioneta Volkswagen Amarok en el centro de la capital provincial, en el marco de una investigación que busca determinar su vinculación con una serie de robos ocurridos en el barrio Rincón de Emilio y sectores del centro y alto de la ciudad.

El procedimiento se desencadenó durante la tarde del martes, cuando las cámaras del Centro de Monitoreo detectaron a los sospechosos mientras intentaban abrir un vehículo estacionado en las inmediaciones del hotel Hilton. Tras la alerta, efectivos de la Comisaría Primera y de la Dirección Seguridad Confluencia montaron un operativo cerrojo que permitió interceptarlos en la esquina de Carlos H. Rodríguez y Avenida Argentina. La Policía logró además identificar al dueño del auto atacado, a quien no llegaron a sustraerle ningún elemento.

Los demorados son tres adultos: uno de nacionalidad chilena, otro domiciliado en Neuquén y un tercero residente en Cipolletti. Según detalló el comisario inspector Marcos Mazzone, los investigadores ya les seguían los pasos por hechos recientes concretados mediante el uso de inhibidores de alarma y herramientas del tipo ganzúa.

Si bien la camioneta en la que se desplazaban no presentaba pedido de secuestro ni denuncia por robo, el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos para peritajes. La principal tarea de los investigadores se centra ahora en analizar las pruebas para confirmar o descartar si este grupo es responsable de los recientes ingresos a viviendas y aperturas de vehículos registrados en Rincón de Emilio.