La muerte de Maricarmen y las miradas puestas en el negocio del Cholo Simeone en medio de la crisis habitacional en España

Maricamen fue desalojada de su departamento en camilla y sin poder pagar el alquiler. Su historia generó una ola de protestas.

Este miércoles se conoció la muerte de María Carmen Abascal , la mujer de 87 años que fue desalojada de su departamento y que se convirtió en la imagen que recorrió el mundo en medio de una oleada de protestas por la crisis habitacional que atraviesa España. Quien quedó salpicado en medio de esta polémica fue el exfutbolista argentino Diego "Cholo" Simeone, quien está siendo duramente cuestionado por los negocios inmobiliarios que tiene en el país europeo.

El argentino no sólo cuenta con ingresos por su rol como DT del Atlético Madrid, sino que también construyó junto a su pareja, Carla Pereyra, una importante faceta empresarial que tiene al mercado inmobiliario de Madrid como protagonista.

La pareja cuenta con una cartera que reúne 180 departamentos, siete edificios, además de nuevos desarrollos que se encuentran en marcha y cerca de 40 millones de euros en activos.

Gran parte del patrimonio familiar quedó concentrado en Carpersim SL, una sociedad dedicada a la promoción, compraventa, reforma y explotación de inmuebles. Esta situación generó gran rechazo entre los españoles, en el marco de la crisis inmobiliaria y la difícil tarea de acceder a una vivienda digna.

La inversión del Cholo Simeone en el rubro inmobiliario

El recorrido de la pareja en el sector comenzó con una estrategia centrada en adquirir viviendas para obtener rentabilidad mediante los alquileres, aunque después el esquema sumó proyectos de mayor escala.

La primera inversión inmobiliaria de Simeone se ubica en 2017, cuando participó junto a otros socios en la construcción de un edificio en Salamanca.

Pereyra es quien se encarga de de la administración del patrimonio, ya que su vínculo familiar con la arquitectura y sus experiencias previas en el rubro fueron factores determinantes para la expansión del negocio.

El negocio de la pareja contrasta con el escenario habitacional español, donde la falta de oferta y el aumento de los precios mantienen abierto un conflicto social y político. Ahora, con la muerte de María Carmen, la situación se acrecentó ya que se llevó al centro del debate la protección de quienes acumulan cientos de propiedades sólo para negocios frente a quienes necesitan una vivienda para vivir.

En Madrid, el alquiler alcanza €22,40 por metro cuadrado mensual, una de las cifras más elevadas de la región, según el índice de Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios de referencia en España.

Maricarmen, la jubilada que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda en España

Abascal, una mujer de 87 años con movilidad reducida, fue desalojada el pasado 23 de septiembre de su departamento donde vivió durante 70 años en Madrid. Una intensa batalla judicial se llevó adelante ya que no podía afrontar los aumentos del alquiler.

Pese a los intentos de negociación de su abogada, la intervención del Ministerio de Vivienda y varias propuestas de particulares para hacerse cargo del alquiler, Maricarmen fue desalojada y fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón. La imagen de Maricarmen siendo sacada de su casa en camilla impulsó las protestas contra la crisis de vivienda.

La situación también generó una reacción del Papa León XIV, quien cuestionó que una persona mayor y con discapacidad pudiera terminar fuera de su hogar. "Tenemos que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos", expresó el pontífice.

En medio de las movilizaciones, la propiedad del departamento alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar a su casa con un alquiler que no superara el 30% de sus ingresos netos.

Su lucha junto al Sindicato de Inquilinas, fortaleció las protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al Gobierno de España a aprobar dos decretos.

Ambos fueron rechazados posteriormente por el Parlamento y llevó a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones mientras que en simultáneo se acrecentaron las movilizaciones en todo el país bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

Paro general en España por el acceso a la vivienda

En medio del comunicado por la muerte de Maricarmen, se conoció que el próximo 11 de noviembre se llevará adelante una huelga general por la crisis de acceso a la vivienda. Según reveló el diario El País, el paro tiene el respaldo de CC OO, UGT, CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera; y también de organizaciones relevantes en el ámbito autonómico como la gallega CIG y las vascas ELA y LAB.

Es el primer paro apoyado por los grandes sindicatos en 14 años y se llevará adelante dos semanas y media antes de las elecciones en el país.

"Va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional", dijo el presidente Pedro Sánchez al conocer la noticia.

El caso de Abascal reactivó el debate sobre las políticas de vivienda en España y dejó bajo presión las medidas impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez, quien se ve fuertemente cuestionado por el PP y el VOX, principales partidos políticos del país.