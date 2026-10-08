Corte de tránsito en la Avenida Mosconi por obras: cómo son los desvíos

Un sector de la Mosconi estará cortado para permitir la instalación de caños de agua. Qué zona evitar en Neuquén capital.

Este jueves se realizará un corte de tránsito en Avenida Mosconi a para avanzar con las obras viales.

La Municipalidad de Neuquén sigue trabajando en el desarrollo de la Avenida Mosconi . Por eso, este jueves se definió un corte de tránsito sobre su traza para avanzar con las obras viales en el sector.

Desde el gobierno local informaron que este jueves 8 de octubre, el cruce de Chaneton y la gran Avenida Mosconi permanecerá cerrado al tránsito hasta las 18, debido a trabajos en el marco de la obra de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

"En el sector se realizarán tareas para instalar una nueva cañería de agua. Se solicita a quienes circulen por la zona utilizar vías alternativas y respetar la señalización", explicaron.

Aunque el Municipio habilitó la circulación en el sector central de algunos tramos de la Avenida, las máquinas y operarios siguen trabajando en el lugar. El ambicioso proyecto busca convertir la ex ruta nacional en una gran avenida troncal con cinco carriles por mano, con un diseño urbano renovado, iluminación, y espacios peatonales.

Sebastián Fariña Petersen

En agosto se habilitaron los primeros 200 metros de nuevo pavimento para la circulación. El tramo que ya pueden utilizar los vehículos se extiende desde Gatica hasta Chaneton y forma parte de un esquema de apertura progresiva que permitirá avanzar con los trabajos que todavía deben realizarse sobre las antiguas colectoras.

Cómo se verá la Avenida Mosconi

El intendente Mariano Gaido destacó que los trabajos avanzan más rápido de lo previsto y remarcó que la intervención permitirá mejorar tanto la circulación como el escurrimiento del agua durante las lluvias.

El jefe comunal hizo hincapié además en que el pavimento que actualmente se observa en la avenida no es su terminación definitiva, ya que una vez completadas las distintas etapas de obra se colocará una última capa de asfalto especial que dará la terminación final a la calzada.

“La Gran Avenida es la obra más importante que tiene la ciudad, es la obra que viene a resolver las catástrofes que se vivieron en 2010 y 2014”, afirmó Gaido, quien vinculó la ejecución de los nuevos sistemas pluviales con la necesidad de adaptar la infraestructura de Neuquén a episodios de precipitaciones cada vez más frecuentes.

Claudio Espinoza

“Tenemos que hacer estas obras de pluviales, de caños enterrados”, sostuvo.

Gaido remarcó que la intervención permitirá contar con “una avenida de cinco carriles, uno de estacionamiento y cuatro de circulación”, además de las obras de infraestructura necesarias para mejorar el escurrimiento del agua ante las lluvias.

La nueva configuración de la avenida tendrá cuatro carriles destinados a la circulación y un quinto para estacionamiento, además de bicisenda, nuevas veredas, espacios verdes, iluminación y renovados accesos a los comercios y propiedades ubicados sobre la traza.