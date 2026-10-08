Crimen en barrio Confluencia: la mamá de Francisco Peuchot espera el juicio y denuncia nuevas amenazas y agresiones

Viviana Maripán, la madre del adolescente de 16 años asesinado en junio en el barrio Confluencia contó que el juicio todavía no tiene nueva fecha.

A cuatro meses del asesinato de su hijo Francisco Peuchot , Viviana Maripán sigue esperando que la Justicia fije una nueva fecha para el juicio. El adolescente, de 16 años, fue asesinado en junio en un sector del barrio Confluencia y desde entonces su mamá sostiene un reclamo que repite todos los días: que el crimen no quede impune y que la Justicia avance también sobre las situaciones de violencia que, según aseguró, su familia continúa padeciendo.

Viviana contó que el juicio estaba previsto inicialmente para este mes, pero debió suspenderse porque la Fiscalía no contaba con el tiempo suficiente para presentar todas las pruebas. Por el momento, dijo, todavía no le comunicaron una nueva fecha, aunque espera que el debate pueda realizarse durante octubre.

“Me quedaron de avisar, pero seguramente que en este mes va a ser sí o sí el juicio”, explicó en declaraciones a LU5.

La mamá de Francisco sigue de cerca el proceso junto a sus abogados y, según contó, su principal preocupación es que el hecho sea juzgado y que se determine la responsabilidad del acusado.

Francisco Peuchot tenía 16 años y su mamá denunció que había tenido que abandonar la secundaria por el temor a las agresiones y amenazas de parte de la familia del menor imputado por su asesinato.

“Yo les pido a los abogados, a los fiscales, a los jueces que se haga justicia por mi hijo, que esto no quede en la nada”, sostuvo.

Otro de los puntos que genera expectativa en la familia es el régimen bajo el cual será juzgado el acusado, debido a que se trata de un menor de edad y el proceso se desarrolla en un contexto de cambios en la legislación penal juvenil.

Viviana explicó que su abogada está planteando que se aplique la normativa vigente y que el caso sea analizado bajo las nuevas disposiciones. La definición sobre el marco jurídico aplicable será parte del proceso judicial. La familia, mientras tanto, espera que se confirme cuándo comenzará el juicio.

Pero para Viviana la causa no termina en la investigación por el asesinato de Francisco. Según denunció, desde hace años existe un conflicto con la familia del acusado y, después del crimen, las situaciones de violencia se profundizaron.

“No puedo ni siquiera salir a la calle”

Con la voz quebrada por momentos, Viviana aseguró que su familia continúa siendo víctima de agresiones y amenazas. Según relató, los episodios incluyen insultos, piedrazos, disparos y amenazas a través de las redes sociales.

“Yo hasta el día de hoy sigo siendo hostigada por la familia del asesino”, afirmó. La mujer aseguró que esas situaciones también alcanzan a otros integrantes de su familia y que incluso una de sus sobrinas habría sido golpeada por el solo hecho de ser familiar.

El colectivo no dudó en retener al depravado y llevarlo hasta la Comisaría 19, en el barrio Confluencia. Omar Novoa

También aseguró que recibe mensajes y amenazas de manera indirecta a través de las redes y de comentarios que circulan en el barrio.

La mamá del joven asesinado manifestó que esa situación le genera temor y angustia, especialmente porque considera que las amenazas no se detuvieron después del asesinato de su hijo. “Yo no quiero que esto quede en la nada porque, si vamos al caso, siendo menor está con la mentalidad y sigue con la mentalidad de seguir haciéndonos daño”, sostuvo.

La mamá de Francisco remarcó que el acusado ya no se encuentra en el barrio, pero que, según su denuncia, el conflicto continúa a través de familiares.

La situación que describió Viviana no es nueva, según su propio relato. La mujer aseguró que durante años realizó denuncias y pidió intervención de las autoridades por los conflictos que mantenía con esa familia.

En ese sentido, contó que mantuvo reuniones con funcionarios y autoridades policiales y judiciales para plantear la situación que, según aseguró, atraviesa el sector del barrio Confluencia.

Sebastián Fariña Petersen

Para Viviana, el problema excede a su familia y alcanza a otros vecinos del sector. Según sostuvo, hay personas que también habrían sufrido episodios de violencia, aunque aseguró que muchos prefieren no hablar por temor.

“Ellos tienen problemas con todo el barrio, o sea, la mayoría de los vecinos quieren que los saquen pero ninguno se anima a hablar”, afirmó.

Entre otras situaciones, mencionó el caso de un joven que, según su relato, habría sido apuñalado. También realizó acusaciones sobre robos y otros hechos que atribuyó a integrantes de esa familia. Esos señalamientos forman parte de su denuncia y deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.

“Basta de tenerle miedo a estas personas. Es como que si uno mira para el costado, es como que mandan más estas personas en el barrio que la Justicia y un juez”, cuestionó.

“¿Tenemos que dejar que me rompan la casa?”

Uno de los mayores temores de Viviana es qué sucederá después del juicio. No solamente espera una resolución por el crimen de Francisco, sino que también reclama que se garantice la seguridad de su familia.

La mujer planteó la preocupación por la convivencia futura en el barrio y pidió que las autoridades actúen antes de que se produzcan nuevos episodios de violencia. “¿Qué tenemos que dejar que vengan y me rompan mi casa? ¿Dejar que vayan y le peguen a mi sobrina?”, cuestionó.

También reclamó una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y de la Justicia frente a las situaciones que denuncia.

Mientras espera la nueva fecha del juicio, Viviana continúa reclamando justicia por Francisco. En sus redes sociales publica mensajes frecuentes para mantener presente el pedido y evitar, según explicó, que el caso quede en el olvido.

En el cierre de la entrevista, volvió a remarcar que su hijo tenía 16 años y que quiere que su muerte sea investigada y juzgada. “Mi hijo no era un delincuente, mi hijo no andaba robando”, afirmó.

“Lo único que necesito es que me ayuden a que este asesino pague y, por favor, que la Justicia haga algo con todas estas cosas que están pasando”, concluyó.