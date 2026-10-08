Tragedia en el ring: un árbitro murió tras recibir una peligrosa maniobra por parte de un luchador

Un histórico réferi murió tras recibir una llave de alto riesgo en medio de un combate. La justicia investiga al “Hijo de Fishman”, el atleta involucrado.

Tras la maniobra ejecutada por el experimentado luchador, el árbitro quedó inmovil en el ring.

Un árbitro de lucha libre murió en México tras recibir una peligrosa maniobra conocida como “el martinete” por parte de uno de los protagonistas en medio de una pelea. La secuencia quedó registrada en distintos videos que se difundieron en las redes sociales.

El trágico episodio ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en el combate estelar de la función “Deslealtades” que se desarrolló en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo. El lugar fue clausurado luego de la tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el enfrentamiento entre los luchadores conocidos como El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG , el réferi fue objetivo de una peligrosa llave ejecutada por el primero de esos personajes, en momentos en que finalizaba el combate.

Luego de la maniobra, Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, permaneció inmóvil sobre el cuadrilátero, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al recinto deportivo para brindarle atención, pero tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Un luchador en México arroja a un árbitro de 75 años contra el ring durante el combate estelar y causa su muerte pic.twitter.com/OJw1UKMv4t — Sepa Más (@Sepa_mass) October 8, 2026

Ante lo ocurrido, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma detuvo al luchador, identificado con las iniciales J. Á. N. L., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Qué es el martinete, la toma que recibió el árbitro

El martinete, conocido internacionalmente como piledriver, es la llave que el luchador Hijo de Fishman aplicó al réferi Gerardo Germán Pineda antes de que este perdiera la vida. Se trata de una maniobra prohibida en varias comisiones mexicanas por el riesgo de lesiones cervicales severas.

Consiste en colocar al rival en posición invertida, con la cabeza hacia la lona, y descender sosteniendo su cuerpo. Pero quien ejecuta la maniobra debe evitar que la coronilla del oponente reciba el impacto directo con el ring.

Realizar esta toma de manera incorrecta puede traer consecuencias graves como fracturas, lesión de médula espinal, daños neurológicos, parálisis e incluso la muerte.

El comunicado oficial del organizador de la velada

El Patrón Espectáculos, la empresa que organizó el evento, emitió un comunicado oficial en sus redes manifestando su postura ante esta tragedia.

“Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleve a cabo conforme a derecho y ante las autoridades competentes”, escribió la compañía.

Además, manifestó que estaba en contacto con la familia de la víctima y que, como el proceso legal continúa en curso, “se abstendrá de emitir información adicional que pudiera interferir o prejuzgar sobre los hechos”.

“Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros del gremio de la lucha libre”, completó el organizador.

Quién era “El Búho”, el árbitro que murió en el ring

Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, desarrolló una extensa trayectoria dentro de los escenarios mexicanos, consolidando su nombre especialmente en la tradicional Arena Afición de Pachuca.

El árbitro, conocido como “El Búho”, desarrolló una extensa trayectoria dentro de los rings de México.

Antes de desempeñarse como árbitro, incursionó durante quince temporadas como competidor bajo el alias de El Búho Negro II, personaje que adoptó luego de que su propio hermano lo introdujera en esta disciplina.

Su salto formal al arbitraje se produjo de forma imprevista cuando debió cubrir una ausencia de última hora en la programación. Fue el inicio de una carrera de casi trers décadas.

Quién es “El Hijo de Fishman”, el luchador involucrado

Nacido en la Ciudad de México el 14 de diciembre de 1989 y formado bajo la tutela directa de su padre, “El Hijo de Fishman” heredó el legado del emblemático Fishman, recordado en México como "Veneno Verde", quien dominó los rings en las décadas del setenta y ochenta.

Su presentación oficial en los cuadriláteros se concretó el 22 de noviembre de 2008 en Xalapa, Veracruz. Desde ese momento tuvo un marcado crecimiento hasta trascender las fronteras nacionales, llevándolo a competir en escenarios de Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Canadá, Costa Rica, Panamá y Guatemala, donde los especialistas lo distinguieron como el mejor competidor extranjero en 2006.

El luchador conocido como "El Hijo de Fishman" fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación.

Acumuló cetros destacados como el campeonato de la CFW junto a Canek Jr. y el título de Furia de Titanes, además de protagonizar rivalidades históricas como su cruce constante con el Hijo de Máscara Sagrada.