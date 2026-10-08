Una pesadilla en la madrugada: así se vino abajo un edificio que sumó pisos clandestinamente

El sobrepeso de las ampliaciones superiores venció las bases y provocó el colapso de la planta baja. El dramático relato de una sobreviviente.

El edificio que colapsó en Turquía había sido autorizado originalmente en 1987, pero con una estructura de menor altura.

Un edificio de siete plantas colapsó este jueves por la madrugada en Estambul, Turquía , luego de que el peso de los pisos agregados de manera clandestina destruyera los tres niveles inferiores y el local comercial de la planta baja, dejando a múltiples personas atrapadas entre los escombros y al menos dos muertos .

Las autoridades locales confirmaron que el inmueble había sido autorizado originalmente en 1987 con una estructura de menor altura , pero que posteriormente se le añadieron plantas de forma ilegal sin respetar los planos de ingeniería ni los estándares de zonificación, una problemática estructural recurrente que compromete la estabilidad en diversas ciudades de ese país.

El alcalde de la metrópoli, Nuri Aslan , detalló que, si bien los cimientos y los niveles iniciales cumplían con la normativa técnica de su época, la adición irregular de pisos superiores saturó la resistencia de la base.

Esa situación, explicó el funcionario, desencadenó el hundimiento repentino y obligó a la evacuación preventiva de los residentes de departamentos linderos, ante el riesgo inminente de un desmoronamiento total.

TE BNANIN ÇÖKTÜÜ LK ANLAR



stanbul Maltepe’de 7 katl binann alttaki 3 kat çöktü. Panik anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasna yansd



VALLK'TEN AÇIKLAMA



— 1987 ylnda yaplm zemin art 6 katl bina.



— Toplamda 12 daire var. Yaayan kii says 33 kii.… https://t.co/BlXjtwhPuD pic.twitter.com/vtjuNoDkym — Aykut Gül (@glaykut) October 8, 2026

El Gobierno de Estambul emitió un comunicado en el que confirmó que “el número de ciudadanos que perdieron la vida en el derrumbe del edificio en Maltepe ha aumentado a 2”. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gülce Turhan y Ahmet Muhammet Inan.

Además, destacó que “continúan las labores de búsqueda y rescate de 2 personas que aún permanecen bajo los escombros".

"Pensé que era un terremoto": el horror de los vecinos entre los escombros

Testigos y vecinos que lograron escapar del derrumbe relataron los dramáticos momentos que atravesaron. Fatma Turhan, una de las vecinas rescatadas, fue una de las que entregó su dramático testimonio.

“Pensé que era un terremoto. Todo temblaba, como si hubiera explotado una bomba. Estaba en mi habitación y el armario me cayó encima”, comentó la mujer.

Maltepe’deki binann çökme an



Saat 06.00 sularnda meydana gelen çökmeden sonra arama kurtarma çalmalar balad; saat 09.30 itibariyle arama kurtarma çalmalar devam ediyor.



Binann 39 yanda olduu örenildi. #Maltepe pic.twitter.com/lKuBLmSj3R — Hanifi Bayar (@hanifi_bayar) October 8, 2026

En la misma línea, otros residentes que lograron salir por sus propios medios señalaron que el estruendoso ruido inicial despertó a todo el vecindario y que la densa polvareda impidió ver las salidas en los primeros segundos posteriores al desplome, mientras los gritos de auxilio se multiplicaban desde los huecos de la planta baja.

“¿Alguien me oye?”, el desesperado operativo de rescate

Tras recibir la alerta del colapso, el Centro de Emergencias movilizó un operativo de gran escala compuesto por 56 vehículos, 175 bomberos, dotaciones de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), el Equipo Nacional de Rescate Médico (UMKE), personal policial y equipos cinológicos con perros de búsqueda K-9 para rastrillar la zona afectada, ubicada específicamente en el distrito de Maltepe.

Los rescatistas utilizaron camiones con escalera para acceder a los niveles superiores y gritaron de manera constante hacia los huecos estructurales para detectar señales de vida.

"¿Alguien me oye? Si me oyen, respondan", repetían los bomberos desde las escaleras de su camión, buscando sobrevivientes en los pisos más elevados.

Así se encontraba el edificio de Estambul antes del trágico colapso.

Desde esos niveles, precisamente, pudieron evacuar a al menos siete personas, entre las que se encontraban menores de 8, 10, 11 y 14 años, un joven de 19 y dos adultos de 32 y 43. Mientras tanto, seguían trabajando en la mañana de este martes para ubicar a más vecinos entre los escombros.

Hechos que no son aislados en Turquía

La Unión de Arquitectos e Ingenieros Turcos (TMMOB) advirtió que este tipo de siniestros no ocurren de manera aislada y recordó antecedentes directos como el registrado el 27 de junio de 2024 en Bahçelievler, donde un edificio autorizado en 1980 colapsó parcialmente en sus tres pisos inferiores tras haber incorporado tres plantas adicionales de forma ilegal.

Ante la magnitud del hecho, la Fiscalía General de Anatolia de Estambul dispuso la apertura formal de una investigación penal, asignando a un fiscal adjunto y a dos fiscales para relevar los registros, secuestrar pruebas documentales y determinar las responsabilidades penales de los propietarios y responsables de las modificaciones clandestinas.