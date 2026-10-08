Fuerte pelea en estas horas por la toma del Partido Justicialista en Neuquén: ¿Quién conduce?

La vice Anahí Valdez salió a decir que ella tiene que asumir el cargo tras la salida de Asaad, pero insisten en Lucas Riquelme. Habrá una reunión el martes 13.

La conducción del Partido Justicialista de Neuquén está en disputa abierta y viene de escándalo en escándalo. Anahí Valdéz , vicepresidenta primera del partido, aseguró que es ella quien debe ejercer la presidencia, luego de que la Justicia Electoral dejara sin efecto la reunión del Consejo Provincial del 24 de septiembre, en la que se había designado a Lucas Riquelme al frente del PJ. En esa misma reunión habían suspendido a José "Turco" Asaad como presidente del partido, luego de conocerse una denuncia de su expareja por violencia de género.

"Si las cosas son como tienen que ser y a derecho, la presidente del partido tengo que ser yo, porque soy la vicepresidente primera", afirmó Valdez en declaraciones radiales. Habrá una nueva reunión el martes 13 de octubre, donde el oficialismo quiere ratificar a Riquelme, por lo que no se la harán fácil a Valdez.

La polémica con Valdez viene desde hace tiempo. Ella integró la lista con Asaad en la interna del 15 de marzo, luego de que pegara un portazo del sector del parrillismo, pero luego de haber ganado la conducción, se distanció de Asaad. Y de ahí en más, esa facción no le perdona esa maniobra. Sin embargo, legalmente es la vicepresidenta del PJ.

José "El Turco" Asaad con Lucas Riquelme quien había sido designado como presidente a cargo cuando era el vice segundo del partido, saltándose a la vice primera, Anahí Valdez.

La polémica se abrió tras la denuncia por violencia de género contra Asaad, intendente de Vista Alegre y presidente del partido, quien niega los hechos y anunció que presentará pruebas ante la Justicia.

Partido Justicialista: "Se saltearon a la vice"

En aquella reunión del 24 de septiembre, el Consejo Provincial dispuso su suspensión preventiva y puso a cargo a Riquelme, vicepresidente segundo, salteando a Valdez en el orden de sucesión. Ahora, la resolución judicial dejó sin efecto todo lo allí resuelto.

"La Justicia Electoral desestimó por completo la reunión y todo lo tratado en esa reunión", celebró la dirigente.

En el fallo no pudieron acreditarse correctamente las identidades de quienes participaron del encuentro, en el que algunos consejeros intervinieron de manera virtual. Para Valdez, ese dato es "gravísimo".

"Ellos falsearon, porque dicen que tenían diez votos y la Justicia salió a decir que en el acta había seis firmas", sostuvo. "Salieron a decir en todos los medios que Riquelme era el presidente de nuestro partido", se quejó.

Anahí Valdez: "La gente ya votó"

El argumento de Valdez se apoya en la interna del 15 de marzo. "La fórmula que los compañeros votaron era Asaad, Valdez, Riquelme y todos los que venían atrás. La gente votó una fórmula", explicó la dirigente, que preside el consejo local del PJ en Zapala y que reivindicó que fueron los votos de esa ciudad los que definieron la elección provincial.

En una reunión de Congreso Partidaria realizada en mayo en Vista Alegre, el propio Asad perdio el control del PJ.

"Hoy quieren poner por la ventana a Riquelme", disparó. Según su lectura de la Carta Orgánica, la sucesión no requiere votación de los consejeros. "Nosotros no reelegimos dentro del partido", dijo.

Para reforzar su postura, citó un antecedente. En septiembre del año pasado, cuando Darío Martínez renunció a la presidencia, quedó a cargo la vicepresidenta primera, María Elena Paladino, y no el vicepresidente segundo de entonces, Marcelo Zúñiga, hoy desafiliado.

También apeló a una comparación institucional. "Es como si mañana un intendente, porque no le cae bien o no le es funcional a su proyecto, eliminara al presidente del Concejo Deliberante y pusiera a cualquier concejal por arriba. Eso es ilógico", dijo.

Una reunión en la vereda

Valdez relató que, tras conocerse la denuncia contra Asaad, esperó "un tiempo prudencial" y convocó al Consejo Provincial.

Según su versión, el sector de Peronismo Territorial, el que respondía a Asaad, no asistió. "Como nos cambiaron la cerradura una vez más del partido, tuvimos que tener la reunión en la vereda", contó.

La reunión que hizo Anahí Valdez en la vereda de la sede del Partido Justicialista de Neuquén en la calle Roca. No tenía la llave partidaria y sesionaron en la vereda.

Al día siguiente, ese sector realizó su propia reunión, la que terminó anulada. De todas maneras, la reunión oficial fue del propio sector oficial, aunque después la justicia la anuló por muchas falencias de forma. Algunos integrantes no pudieron asistir, se conectaron por Google Meet y otros directamente no encendieron sus cámaras, por lo que no se pudo acreditar fehacientemente la identidad.

Acerca de los "caballo de Troya" en el peronismo

La vicepresidenta apuntó contra el grupo que impulsó a Riquelme. Aseguró que varios de sus integrantes son funcionarios del gobierno provincial y que algunos fueron expulsados por haber sido candidatos de otras fuerzas. "Jamás nos imaginamos que íbamos a tener caballos de Troya dentro del partido", sostuvo.

Habló de "cuatro cabezas" que, según su versión, manejan la situación "para seguir estando colgados de un contratito provincial".

Anahí Valdez, vicepresidenta del PJ neuquino.

"Están entregando nuestro sello por poco. Pero no lo vamos a permitir", advirtió. Y fue más allá: "Riquelme va a tener que decir 'yo fui un ocupa, porque a mí no me eligieron, me impuse porque me mandó el gobierno provincial a romper dentro del Partido Justicialista'".

El sector de Riquelme convocó a una nueva reunión del Consejo Provincial para el martes 13 de octubre, y Valdez estima que buscarán repetir lo resuelto el 24 de septiembre. "No sé de qué manera habrán conseguido todas las firmas", deslizó.

Si esa votación prospera y la Justicia la avala, anticipó que llevará el caso "a la Justicia hasta las últimas consecuencias". "Creo en una justicia justa e imparcial. Es imposible que esta persona quede como presidente de un partido cuando no ganó para serlo", insistió, y advirtió sobre el malestar en las bases.

"Hace mucho tiempo que estamos frenando a los compañeros, pero están muy enojados", indicó.

Todo ocurre en la antesala de 2027, con el peronismo neuquino discutiendo quién maneja el sello. "Hoy quisiéramos estar discutiendo política, y tenemos que estar solucionando algo que ya estaba solucionado el 15 de marzo", cerró.