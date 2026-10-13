Daniel Osvaldo continúa internado por una grave infección pulmonar y compartió detalles de su recuperación y su decisión de dejar de fumar.

La primera foto de Daniel Osvaldo en el hospital: qué se sabe sobre su estado de salud

La salud de Daniel Osvaldo mantiene la atención puesta en su evolución, luego de atravesar un cuadro que requirió cuidados intensivos y una intervención médica inmediata. En medio de los días de preocupación, el exdelantero volvió a mostrarse públicamente y compartió una escena familiar que permitió conocer un poco más sobre cómo transita su recuperación. La publicación llegó desde el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría , donde permanece internado , y estuvo acompañada por un mensaje que reflejó el momento personal que atraviesa.

A través de las redes sociales, Osvaldo publicó una imagen en la que se lo ve sonriente junto a su padre , Raúl, durante su internación. La fotografía tuvo un detalle particular que llamó la atención de sus seguidores: el hombre llevaba puesto un buzo de la Roma , el equipo italiano en el que el exfutbolista jugó durante su carrera profesional. Junto a la postal, el músico escribió una breve dedicatoria en inglés: “Daddy Romano” .

El gesto familiar se convirtió en una de las señales públicas que compartió en medio de su recuperación . Además, el exjugador de Boca habló sobre su estado de salud en una entrevista, donde transmitió tranquilidad acerca de su evolución: “Por suerte me siento bien y cada día mejor”, expresó.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo y cómo comenzó la infección

Según relató el propio Osvaldo, el problema habría comenzado a partir de una carie que no recibió tratamiento y que derivó en una infección. El cuadro afectó con mayor intensidad su pulmón derecho y requirió atención médica urgente debido a la gravedad de la afección.

La situación obligó a los profesionales a mantenerlo internado y brindarle cuidados especializados. Tras atravesar una etapa en terapia intensiva, el exdelantero continúa bajo supervisión médica mientras avanza con el tratamiento. Actualmente, permanece en terapia intermedia, donde los médicos siguen de cerca su evolución a la espera de que pueda completar la recuperación y recibir el alta.

Daniel Osvaldo

La decisión que tomó tras su delicado estado de salud

Durante la entrevista, Osvaldo también reveló un cambio de hábito que comenzó a implementar a partir de esta experiencia. El exfutbolista confirmó que dejó de fumar desde su ingreso al hospital y manifestó su intención de mantener esa decisión a largo plazo: “No estoy fumando desde hace dos semanas”, aseguró al referirse a su situación actual. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, ya que también expresó su determinación de abandonar definitivamente el cigarrillo: “No pienso fumar nunca más”, afirmó.

De esta manera, la imagen junto a su padre, el mensaje sobre su mejoría y su promesa de dejar de fumar se convirtieron en las principales señales que Osvaldo compartió públicamente. Mientras continúa con los controles médicos, su prioridad está puesta en recuperarse y avanzar hacia el alta hospitalaria.