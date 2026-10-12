La estaban velando y se despertó en el ataúd: "Vi que ya no respiraba"

Una adolescente de 15 años recobró la conciencia durante su velatorio, tras ser dada por muerta. La explicación de su familia.

La joven recuperó el conocimiento dentro de su ataúd, en el velorio que le realizaba su familia en Guatemala.

Una adolescente recobró el conocimiento dentro de su ataúd en medio de su propio velorio en Guatemala , luego de haber sido considerada muerta por su familia durante varias horas. Su padre dio su explicación sobre el traslado hacia el hospital y la posterior compra del féretro tras no detectar los signos vitales.

El hecho, que tuvo como protagonista a una joven llamada Yuleidy Ixcotoyac, de 17 años , quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. Según el relato de su padre, Abraham Ixcotoyac , la joven sufrió un malestar durante una de las actividades religiosas que realizan con frecuencia.

“Ella salió inconsciente de acá de la casa , la trasladaba para el hospital”, afirmó Ixcotoyac en una entrevista con medios guatemaltecos.

El hombre aclaró que la adolescente no llegó a recibir atención médica. “No ingresó a hospital ella”, precisó el entrevistado al reconstruir el trayecto hacia el centro sanitario.

Amigos y familiares de la adolescente la ayudaron a incorporarse dentro de su ataúd, en medio de su velorio.

De acuerdo con su testimonio, poco antes de llegar a destino, notó que su hija no presentaba signos vitales. “Yo vi que ya no respiraba, ya no tenía sus pulsos en sus brazos”, sostuvo.

Ante esta situación, el padre directamente buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda, ubicada en la aldea El Jocote, en el municipio de Sacapulas.

Al llegar a la casa, familiares, vecinos y miembros de su comunidad religiosa ya se habían reunido para realizar el velorio.

Ixcotoyac indicó que llegó a la vivienda cerca de las 14.30 y permaneció en el patio mientras otras personas acomodaban el féretro. Poco después, escuchó gritos de los presentes y se acercó al lugar donde velaban a su hija.

“Cuando estaban unos hermanos dándome palabras de animación, oí los gritos y las palabras diciendo ‘Gracias, Señor’. Yo no entendía qué pasaba y en eso, un hermano me dice ‘mire su hija’. Volteé a ver y a mi hija la estaban sacando de la caja. Así sucedió el milagro”, recordó el padre, quien expresó su agradecimiento por la recuperación de la joven.

“Yo decía que estaba viva”, el relato de la madre

Por su parte, la madre de la menor, Lesvia Ríos, afirmó que no había perdido la esperanza de que su hija estuviera viva. Al acercarse al ataúd mientras lloraba, notó que la joven se movía.

“Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta”, declaró Ríos ante la televisión local.

Además, la mujer describió el momento exacto en que adviertieron que la adolescente reaccionaba dentro del ataúd: "Hermanos y amigos yo cuando vi entrar a mi hija no perdía las esperanzas, yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta”.

“Cuando yo estaba llorando encima de su caja abrimos la puerta de la ventana de la caja, ella se estaba moviendo, estaba despertando y se levantó", relató.

Los videos difundidos muestran a varias personas alrededor del féretro mientras la joven se incorpora. Los asistentes le dieron agua y la ayudaron a salir del ataúd, según las imágenes y los testimonios recogidos por el medio TV Sac.

“Fue un milagro”, dijo la adolescente tras despertar

Durante la misma entrevista, Yuleidy Ixcotoyac habló brevemente sobre las horas previas al velatorio. La joven agradeció a sus padres y a quienes enviaron mensajes de apoyo a la familia.

“No tengo cómo pagarle a Dios para todo lo que ha hecho en mi vida. Fue un milagro. Y gracias por mis padres, que no los dejé solos”, expresó.

La joven que despertó en su velorio en Guatemala dijo que se trató de un milagro.

Al ser consultada por los síntomas que tuvo antes de perder el conocimiento, la adolescente detalló los dolores que sintió en el pecho. “Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui como que me desmayé”, recordó, y agregó que su padre le contó después que no pudieron llegar al hospital.