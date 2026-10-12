Los conmovedores mensajes de Cris Morena y Gustavo Yankelevich a su nieto Valentín tras revelar la violencia que sufrió

Tras la denuncia de Valentín por violencia física y psicológica, sus abuelos le expresaron públicamente su apoyo.

Cris Morena y Gustavo Yankelevich respaldaron a su nieto Valentín tras sus revelaciones sobre la violencia que denunció haber sufrido.

Un día después de que Valentín Yankelevich hiciera pública una denuncia por los presuntos maltratos físicos y psicológicos que sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, tras la muerte de Romina Yan , sus abuelos, Gustavo Yankelevich y Cris Morena , le expresaron su apoyo con mensajes en las redes sociales.

La productora compartió un mensaje breve, cargado de emoción, en su cuenta de Instagram . “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, expresó junto a una fotografía en la que aparece con Gustavo Yankelevich y sus nietos Franco, Valentín y Azul.

Gustavo Yankelevich también se sumó al apoyo a su nieto Valentín, “por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió en su cuenta de Instagram .

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Las graves denuncias de Valentín

Este domingo, Valentín Yankelevich expuso los maltratos sufridos tras la partida de su madre. “Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, confesó.

Sobre las agresiones cotidianas, detalló: “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores 8 horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno... Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”.

El escenario motivó la intervención de Gustavo Yankelevich, quien obtuvo la tutela legal de los hermanos mayores. Franco y Valentín se distanciaron de su padre, dejaron de llamarlo "papá" y cambiaron su apellido paterno para adoptar el materno.

La contención afectiva de Cris Morena

En la entrevista, cuando habló sobre el proceso de reconstrucción personal y familiar, Valentín destacó la presencia activa de su abuela materna, Cris Morena, quien los acompañó permanentemente durante la transición hacia su nueva vida.

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"Mi abuela nos acompañó mucho también. Mucho. Fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo. Nos acompañó y estuvo presente", afirmó.

La presencia de su abuela constituyó un sostén afectivo clave para el desarrollo cotidiano de los jóvenes mientras enfrentaban la causa judicial y la adaptación a su nuevo entorno.

El cariño de los famosos a la familia Yankelevich

Luego de que se hiciera pública la denuncia de Valentín Yankelevich, los famosos y amigos a de la familia expresaron su apoyo y admiración a Cris y a Gustavo.

Yanina Latorre, Darío Barassi, Facundo Arana, Ángela Torres, Marley, Natalia Oreiro, Verónica Llinás, Nicolás Vázquez, Jorge Rial, Lali Espósito y Rochy Irgarzabal, fueron algunos de lo que escribieron sentidos mensajes.

“Quiero felicitarte de corazón, no solo por el abuelo=padre maravilloso que sos, sino por el ser humano que demostrás ser cada día. Después de todo lo que les tocó atravesar, ver cómo seguís de pie, siendo sostén, refugio y fuente de amor para ellos, es conmovedor. Ellos tienen la bendición de tenerte, y estoy seguro de que en cada abrazo tuyo encuentran un poquito de paz, de seguridad y de ese amor que nunca se pierde. Y vos la bendición de tenerlos a ellos @valenyan y @franyan, dos personas tan hermosas. Los admiro y quiero con todo mi corazón”, escribió Nico Vázquez.

“Que hermosura de abuelo, si hay una palabra para definirte con la que te recuerdo es “calidez”, mucha calidez. Un fuerte abrazo para vos también Gustavo querido”, expresó Celeste Cid.

“Y a vos querido Gustavo. Un gran cuidador y protector. Dichosos de ellos que te tienen”, escribió Yanina Latorre.