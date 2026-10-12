Marvel reveló quiénes serán los nuevos protagonistas de Avengers Doomsday: una sorpresa que cambia todo

Marvel comenzó a revelar nuevas pistas sobre Avengers: Doomsday , una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Un póster promocional difundido en Corea del Sur despertó la atención de los fanáticos al mostrar a varios superhéroes enfrentándose al ejército de Doctor Doom, el villano que interpretará Robert Downey Jr ., en un regreso que marcará una nueva etapa para la franquicia.

La imagen anticipa un conflicto de grandes dimensiones y deja algunos detalles que alimentan las teorías sobre la trama. Entre los aspectos más comentados aparecen Loki en plena batalla, una posible función de liderazgo para Yelena y una llamativa diferencia en los poderes de Thor , que podría ser clave en la lucha contra el nuevo enemigo.

Uno de los detalles que más llamó la atención es la apariencia del Dios del Trueno . El personaje interpretado por Chris Hemsworth aparece rodeado de rayos amarillos, una representación que se diferencia de otras manifestaciones de sus habilidades vistas en películas anteriores.

Este cambio abrió las especulaciones sobre la posibilidad de que Thor acceda a la Fuerza de Odín, un poder vinculado con la tradición de Asgard que podría incrementar sus capacidades. Por ahora, se trata de una teoría surgida a partir del material promocional y no de una confirmación oficial sobre lo que sucederá en la película.

La eventual evolución del personaje podría tener un peso importante en el enfrentamiento contra Doctor Doom, presentado como una amenaza capaz de poner en jaque a distintos grupos de héroes. Sin embargo, todavía no se conocen los alcances de sus poderes ni las estrategias que utilizarán los Vengadores para detenerlo.

Loki y Yelena, dos piezas clave en la batalla

Otro de los elementos destacados del póster es la presencia de Loki combatiendo junto a los Vengadores. La imagen alimenta las expectativas sobre el regreso del personaje al centro de la acción y plantea interrogantes sobre cómo se incorporará a la batalla.

Después de los acontecimientos que marcaron su recorrido en el UCM, su participación podría resultar determinante para enfrentar a Doctor Doom. Su conocimiento de las amenazas vinculadas con el multiverso también abre interrogantes sobre el papel que tendrá en una historia que promete reunir a personajes de distintas etapas de la franquicia.

Yelena es otra de las figuras que sobresalen en el material promocional. Su ubicación en la escena fue interpretada como una posible señal de que tendrá mayores responsabilidades dentro del grupo, incluso con un eventual papel de liderazgo. La película podría darle mayor protagonismo en una formación que reunirá a héroes de diferentes generaciones.

Además, el escenario del enfrentamiento presenta elementos asociados con los X-Men, un detalle que incrementa las expectativas por el cruce entre los Vengadores y los mutantes. La posibilidad de reunir a estos personajes en una misma historia constituye uno de los puntos de mayor interés para los seguidores de Marvel. Entre los que se pueden ver, están el Profesor Xavier, Gambito y Ciclope.

El regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom

Avengers: Doomsday tendrá a los hermanos Anthony y Joe Russo nuevamente al frente de la dirección. La producción buscará reunir a numerosos personajes en una confrontación que podría tener consecuencias para el futuro del UCM.

Uno de los principales atractivos será el regreso de Robert Downey Jr. a Marvel, aunque esta vez no interpretará a Tony Stark, el personaje que encarnó durante más de una década, sino al antagonista Doctor Doom. Su incorporación plantea una nueva dinámica para la franquicia y despierta interrogantes sobre la magnitud de la amenaza que representará.

El estreno de la película está previsto para el 17 de diciembre de 2026. Mientras crece la expectativa por conocer más detalles de la historia, el póster difundido en Corea del Sur suma nuevas pistas sobre los personajes que podrían ocupar el centro de la escena.