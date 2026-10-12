Nació el segundo hijo de Jésica Cirio: la elección del nombre que despertó curiosidad

Jesica Cirio dio a luz a su primer hijo con Nicolás Trombino. El nacimiento se produjo este domingo mediante una cesárea.

Jesica Cirio atraviesa una nueva etapa en su vida personal, marcada por un acontecimiento que esperaba con mucha ilusión junto a su pareja. Después de mantener un perfil bajo durante las últimas semanas, la modelo volvió a ser noticia por una importante novedad familiar que generó repercusión en el mundo del espectáculo.

La información fue confirmada por Ángel de Brito a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde anunció que la conductora se convirtió en mamá por segunda vez este domingo 11 de octubre . El nacimiento se produjo durante las primeras horas de la mañana y el bebé es fruto de su relación con Nicolás Trombino.

De acuerdo con los datos compartidos por el periodista, el parto se realizó mediante una cesárea y el recién nacido pesó tres kilos: “ Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, publicó De Brito junto a una fotografía de la pareja.

La conductora de La Peña de Morfi viajó con su hija Chloé.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el nombre elegido para el pequeño. La modelo y su pareja decidieron llamarlo Kimi, una elección que se destacó entre las primeras informaciones sobre la llegada del nuevo integrante de la familia. Sobre todo por su origen etimológico y significado: “noble” o “príncipe”.

La noticia se conoció en un momento particular para Cirio, quien semanas atrás había optado por cerrar sus redes sociales y alejarse de la exposición pública. Esta decisión acompañó una etapa en la que buscó preservar su intimidad y transitar el embarazo con mayor tranquilidad.

La historia de amor de Jesica Cirio y Nicolás Trombino

La relación entre Cirio, de 41 años, y Trombino, de 35, comenzó en agosto de 2025, cuando amigos en común propiciaron sus primeros encuentros. Según había contado la propia modelo, el vínculo se construyó de manera natural, entre reuniones, salidas y comidas compartidas.

A pesar de la repercusión que suele rodear su vida, ambos eligieron mantener el romance lejos de las cámaras y resguardar los detalles de su intimidad: “Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme”, había expresado Cirio en un audio que se difundió públicamente. Con el paso de los meses, la pareja consolidó su relación y comenzó a proyectar una nueva etapa familiar.

El embarazo que llegó por sorpresa

En abril de 2026, la modelo confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Trombino. En aquel momento, explicó que todavía no convivían y que ambos estaban organizándose para afrontar los cambios que implicaría la llegada del bebé.

También contó que la noticia los tomó por sorpresa, ya que no estaban buscando tener un hijo, aunque aseguró que los dos recibieron la novedad con felicidad: “Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos”, había revelado en una entrevista.

Jesica Cirio, nuevamente mamá

Con la llegada de Kimi, la modelo amplió su familia y comenzó una nueva etapa junto a su pareja. Cirio ya es mamá de Chloé, su hija fruto de su matrimonio anterior con Martín Insaurralde. Durante los meses de embarazo, había compartido algunos aspectos de su rutina, incluidos sus entrenamientos y los cuidados que mantenía mientras transitaba la gestación.