Con el respaldo del público, la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades crece y se consolida en Zapala

Un sábado colmado de actividad y con varios ganadores. Así continúa el cronograma este domingo.

La Fiesta del Inmigrante y las Colectividades crece y se consolida.

Con un contundente respaldo de parte del público a esta 18º edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades , Zapala se consolida como sede provincial de eventos gastronómicos y culturales con una convocatoria masiva.

A pesar de la lluvia intermitente y el frío, las dos primeras jornadas mostraron al predio del Paseo La Estación colmado de asistentes, que recorrieron los distintos sectores como el Mercado de Productores , el Zapala Emprende , el patio de comidas y la globa con el escenario principal, donde se realizan las clases magistrales de cocina y se presentan los espectáculos artísticos.

El viernes la atracción central, fue la máster class que brindó la reconocida chef Felicitas Pizarro, dedicada a la cocina española. Después llegó el momento del baile con las presentaciones de Talle M y Gabriel y la Juntada, que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

La palabra del intendente Koopmann

“Está claro que las familias zapalinas acompañan todos los eventos que se llevan adelante en la ciudad, y eso pasa no solamente con la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades, sino también con el Campeonato Nacional de Asadores o el Festival Patagónico de la Empanada”, dijo el intendente, Carlos Koopmann, remarcando que “son eventos gastronómicos y culturales que generan un importante impacto en la economía local y además hacen que Zapala deje de ser una ciudad de paso, porque cada vez son más visitantes los que llegan para participar de estas fiestas”.

“Estamos felices, porque esto es fruto del trabajo en equipo que a lo largo del año realizamos entre el municipio, las instituciones intermedias y las colectividades”, señaló el jefe comunal, remarcando que “la ciudad se viste de fiesta para celebrar la diversidad, en paz y en un marco de absoluto respeto”.

Un sábado con mucha actividad

Este sábado, la actividad se inició al mediodía, y la atención estuvo puesta en lo que fue una de las novedades de esta edición: el Campeonato del Alfajor.

30 equipos participaron del certamen, divididos en tres categorías: kids, sabores del mundo y regional neuquino, y el destacado desempeño de los competidores requirió un arduo trabajo de parte del jurado.

Todos los aplausos se los llevó Lucas Delvas, de Neuquén capital, que ganó dos de las tres categorías.

En kids, el primer lugar fue para Benicio Fuentes (Zapala), el segundo para Arianno Castillo Cuevas (Zapala), y en la tercera ubicación, Mía Jazmín Mariqueo (Zapala).

En categoría sabores del mundo, se impuso Lucas Delvas (Neuquén capital), segunda quedó Yéssica Hermosilla Hernández (Chile), y tercera, Natalia Báez (Neuquén capital).

En regional neuquino, el primer puesto también fue para Lucas Delvas (Neuquén capital), en el segundo lugar quedó Franco Facchinetti Guillén (Plottier), y en la tercera ubicación, Cinthia Andrea Corradini (Zapala)

Por el escenario pasaron además las máster class de Nelson Wejkin y Graciela Caffa (cocina judía), Paco Almeida (cocina brasilera) y para última hora se esperaba la presencia estelar de Claudia Villafañe (cocina italiana), y de los tik tokers Ailin Tokman y Andrés Simón.

Programa para el domingo

Mañana domingo, último día de la fiesta, la actividad arrancará al mediodía, con el esperado Campeonato de Pollo al Disco, donde estarán participando 20 equipos, que deberán demostrar su destreza para cocinar uno de los platos tradicionales de la fiesta.

A partir de las 13:00 comenzará el movimiento en el escenario principal, con la presentación del folclorista zapalino Guille Quiroz, mientras que a las 14:00 será el turno de Las Guerreras Kpop y Saja Boys.

A las 14:30 llegará la máster class de Paola Badilla, con la cocina para niños; y a las 15:30 será el turno de la Compañía Folclórica Pitrulfquen.

A las 16:30 se realizará la entrega de premios a los ganadoares del Campeonato de Pollo al Disco y a las 17 llegará la clase magistral de Karina Fensel y Jenifer Kpoliku Dávila y a las 18:30 la del chef Martín Ho, con la cocina asiática.

A las 19:30 se presentará el espectáulo Moulin Rouge/Tango Acrobático; a las 20:00 la máster class de Madame Papin y Gustavo Neri, dedicada en este caso a la cocina y pastelería ucraniana; y a las 21 se lucirán los chefs Pablo Buzzo y Mauricio Couly, con la cocina neuquina.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el sorteo de la camioneta 0km. RAM Rampeage, que se realizará en vivo a las 22:00, mientras que a las 23:00 llegará al escenario todo el ritmo de Cachumba, y el cierre estará a cargo de Estirpe, a partir de las 00:30.