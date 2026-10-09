Comenzó la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades en Zapala

La cita es en el Paseo de la Estación y cuenta con la participación de casi 40 países. Enterate del sorteo del 0KM.

Se puso en marcha la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades.

Se puso en marcha, en la noche de este viernes, la 18º edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades en Zapala , uno de sus eventos anuales más convocantes que ya se transformó en una tradición para las familias en la ciudad. La cita es en el predio del Paseo La Estación.

Representantes de casi 40 países participarán de este festejo que contará con gastronomía de primer nivel, clases magistrales de reconocidos chefs, números artísticos, patio de comidas, la participación de emprendedores, y el sorteo de una camioneta 0km., convirtiéndose en una cita imperdible, no solo para el público local sino también de toda la zona.

A eso se suma el tradicional Campeonato de Pollo al Disco, que tendrá lugar el domingo al mediodía, y la novedad de esta edición será el Campeonato del Alfajor, previsto para las 12 del sábado.

El acto de apertura, realizado en una de las globas que se instalaron en el predio, estuvo marcado por el colorido que le dio la presencia de las banderas que representan a cada una de las colectividades que forman parte del evento, y las interpretaciones de los niños y jóvenes que integran la Orquesta Infanto Juvenil “Flor Argentina”.

Al momento de la inauguración oficial, el intendente, Carlos Koopmann, remarcó que “la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades nos representa, y es un homenaje a todas las familias pioneras, que con esfuerzo y sacrificio, fueron construyendo a nuestra querida Zapala”.

“Los zapalinos estamos orgullosos de nuestra historia y de lo que somos”, destacó el jefe comunal, señalando la decisión de impulsar el crecimiento de las fiestas y eventos gastronómicos en la ciudad, “porque claramente es una forma de dinamizar la economía local”.

Aseguró que “los hoteles y alojamientos están colmados, los comercios aumentan sus ventas por el movimiento que se genera, los emprendedores locales pueden ofrecer sus productos en un evento masivo y los artistas zapalinos tienen una oportunidad para demostrar su talento, con lo cual este tipo de eventos representa un beneficio para toda la comunidad”.

Después de la ceremonia inaugural, el público pudo disfrutar la primera máster class de la fiesta, que estuvo a cargo Bárbara Inostroza Rivas y Francisco Galaz Sepúlveda, y estuvo dedicada a la cocina chilena.

Toda la expectativa estaba centrada también en la presentación de la reconocida chef Felicitas Pizarro, sobre la cocina española.

En esta 18º edición de la fiesta, participan representantes de las colectividades de Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Líbano, Lituania, México, Paraguay, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

Actividades para este sábado 10 de octubre

Las actividades de este sábado en el predio del Paseo La Estación comenzarán a las 12, con una de las novedades del evento: el Campeonato del Alfajor.

Estarán participando 30 equipos en 3 categorías: kids, sabores del mundo y regional neuquino.

En el escenario principal, a las 16 será el turno de la máster class de los chefs Martín Cajal Mosqueira y Daniel Villalba, que estará dedicada a la cocina alemana.

A las 17:00 dará inicio la presentación de espectáculos musicales con la Banda Colegio Madres Dominicanas de Pitrufquén; a las 17:30 la Escuela de Danzas Árabes Marlej; a las 17:45 Los Mariachis del Viento; y a las 18:00 regresan las clases magistrales, esta vez con el chef Nelson Wejkin y la cocina judía.

A las 18:45 se premiará a los ganadores del Campeonato del Alfajor; a las 19:30 se presentará Kerf, orquesta de música judía; a las 20:00 habrá un espectáculo de flamenco y ritmos latinos; a las 20:30 la máster class de Paco Almeida sobre comida brasilera; y a las 21:30 la presentación de Martín Masiello.

A las 22:30 será el turno de una de las presencias más esperadas y convocantes de esta 18º edición de la fiesta, cuando suba al escenario la cocinera Claudia Villafañe, para ofrecer su clase magistral sobre comida italiana; y a las 23:30 será el turno de Ailin Tokman.

Ya en el tramo final de la noche, llegarán nuevamente los espectáculos musicales, a las 00:30 con Disco; a la 01:00 César Bongiovani, y el cierre llegará a las 02:00 de la madrugada del domingo, con la presentación de Los Rancheros del Plata.