Robo frustrado: quiso entrar por el techo a una vivienda y fue detenido por la Policía

Ocurrió este sábado por la noche en la zona del barrio Parque Industrial. Intervino la Comisaría 20°.

El ladron fue sorprendido en el patio de la vivienda.

La Policía de la provincia de Neuquén logró frustrar un insólito intento de robo en el sector del barrio Parque Industrial cuando aprehendió a un sujeto que caminaba por los techos de las viviendas . La denuncia de los vecinos permitió evitar que el ladrón concretara su objetivo.

El procedimiento se desarrolló este sábado , alrededor de las 21:45 , en la calle 3 de la zona. Allí intervino personal de la Comisaría 20° , que realizó un rastrillaje a partir de la información aportada por los residentes.

Según la información policial, el hombre de 39 años habría intentado forzar el acceso a uno de los inmuebles . Durante la intervención, los uniformados encontraron una tijera para cortar césped incrustada en una puerta trasera de chapa.

La propietaria del domicilio se presentó en el lugar y constató los daños en esa abertura.

La alerta de los vecinos

La intervención policial comenzó con un aviso vecinal que advertía sobre una posible maniobra delictiva en el barrio. Cuando los efectivos llegaron al barrio, los vecinos les informaron que habían observado a un hombre sobre los techos de inmuebles linderos.

Ese dato permitió orientar la búsqueda del sospechoso. El personal de la Comisaría 20° recorrió el sector y llevó adelante un rastrillaje para localizar a la persona señalada por los residentes.

Finalmente, los policías encontraron al hombre en el patio trasero de la vivienda identificada como casa 13, donde concretaron su aprehensión.

La dueña de la propiedad se hizo presente y revisó la situación del inmueble. Su constatación permitió establecer que había daños en la puerta posterior, aunque, en ese momento, no advirtió que le hubieran sustraído pertenencias.

Iniciaron una causa

Tras la aprehensión del adulto, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes por el intento de robo y los daños registrados en la vivienda del barrio Parque Industrial.

Un intento de robo terminó con un hombre apuñalado en el abdomen trasladado al hospital

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a la comarca petrolera de Neuquén, donde un hombre fue apuñalado durante un intento de robo. La víctima debió ser asistida y trasladada al hospital local.

El ataque ocurrió este sábado por la madrugada en un domicilio del barrio Otaño, en la ciudad de Plaza Huincul.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Neuquén, el episodio se registró alrededor de las 6 en una propiedad ubicada sobre la calle Misiones, en el sector sureste de la ciudad. La intervención de los vecinos permitió dar aviso a la Policía y activar la asistencia sanitaria para el herido.

Las circunstancias del ataque todavía no fueron precisadas. Según testimonios, el dueño de la casa habría advertido un intento de robo y, en ese contexto, recibió una puñalada en la zona abdominal.

Tras la agresión, quedó tendido en el suelo y el atacante se dio a la fuga.