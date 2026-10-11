Anuncio de Rolando Figueroa: "Vamos a superar los 100.000 m2 en obras vinculadas a la Salud".

El gobernador señaló que el Centro de Salud de Valentina Sur registra un avance superior al 40%. Destacó que, en Neuquén capital, se retomó la construcción del Hospital Regional Norpatagónico.

“En materia de salud hemos defendido la accesibilidad en cada paraje y en cada ciudad”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa en la presentación del balance de los primeros 1000 días de gestión, al tiempo que informó que durante los dos primeros años “llevamos más de 14.000 m² inaugurados. Eso es el 10% de toda la infraestructura sanitaria construida en la historia de nuestra provincia”.

La decisión de sumar infraestructura sanitaria , surge del relevamiento que arrojó que el 72% de los neuquinos usan el sistema público de salud. Entre el 2023 y el 2025 más de 505.000 ciudadanos usaron el sistema , un 5% más que en el año 2023. “Tenemos la determinación de transformar el sistema público de salud. Porque el acceso a una atención de calidad, es un derecho”, aseguró Figueroa.

Como parte de estas acciones, Neuquén fortaleció el sistema de atención primaria de la salud en los centros de cercanía transformando la geografía sanitaria, dotando a los equipos de salud de espacios seguros que cumplan con los estándares normativos de calidad y resolviendo las consultas dentro del propio entorno barrial.

En los barrios

En el barrio Valentina Sur, con un 42, 03% avanza la ampliación y remodelación del Centro de Salud del barrio Valentina Sur. El proyecto demandará una inversión superior a los 1.200 millones de pesos. “Quedará hecho a nuevo”, destacó el mandatario y aseguró que “el barrio hace mucho tiempo lo venía necesitando”. Esta remodelación integral, que beneficiará aproximadamente a 20 mil personas.

El nuevo sector será independiente del existente vinculado con una circulación vidriada, que constituye una zona de transición entre el nuevo y el antiguo edificio. Comprende una ampliación constructiva de 300 metros cuadrados que sumará infraestructura moderna y optimizará los circuitos de atención médica.

Una vez finalizados los trabajos, el nuevo centro de salud dispondrá de dos nuevos consultorios destinados al Servicio de Odontología, un consultorio de atención general y un consultorio exclusivo para Ginecología; un espacio administrativo e independiente adecuado para las tareas del área de Servicio Social y abordajes comunitarios; y un Salón de Usos Múltiples (SUM) pensado para capacitaciones y medicina preventiva, nuevas áreas de circulación, una sala de espera más amplia y núcleos de sanitarios públicos adaptados.

Mientras tanto, el ministerio de Salud garantiza la atención integral del barrio mediante un dispositivo modular y espacios comunitarios alternativos que funcionan de 8 a 20.

Otras obras en la Confluencia

En la Región Confluencia, además, Neuquén retomó la construcción del Hospital Regional Norpatagónico y se ejecutan nuevos edificios, remodelaciones y mejoras en Centro de Salud de Villa el Chocón, Plottier, Senillosa y Vista Alegre Sur. Se suman otros trabajos en los dispositivos del barrio Don Bosco, Valentina Norte Rural y Parque Industrial.

El Gobierno provincial ejecuta, además, obras por $6.800 millones en el Hospital Castro Rendón, destinadas a mejorar los sectores de Neonatología, vestuarios para el personal y Nefrología, con un plazo de ejecución de 360 días corridos. A estas intervenciones se suman remodelaciones realizadas con fondos propios del hospital en la Sala de admisión y egreso de pacientes, Radiología, el estar de Maestranza del tercer piso y la Secretaría y Despacho del segundo piso. También está prevista la remodelación del Servicio de Odontología, ubicado sobre calle Santa Fe 350.