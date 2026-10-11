La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades reunió a miles de personas durante tres jornadas, con gastronomía, shows y chefs invitados.

La fiesta que reunió a casi 70 mil personas en Zapala y tuvo a Claudia Villafañe entre sus figuras. Fotos: Gentileza.

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades volvió a demostrar su poder de convocatoria en Zapala . Durante las tres jornadas de su 18.ª edición, cerca de 70 mil personas recorrieron el predio del Paseo La Estación, en una celebración que combinó sabores del mundo, música, emprendimientos y propuestas culturales.

El evento se consolidó como uno de los grandes encuentros gastronómicos y culturales de la provincia, con una oferta que creció tanto en cantidad de visitantes como en variedad de propuestas.

La última jornada tuvo un movimiento constante de público en los distintos espacios de la fiesta. El Mercado de Productores, Zapala Emprende y la globa del escenario principal concentraron buena parte de la actividad, con espectáculos artísticos y clases magistrales de cocina.

La propuesta reunió a emprendedores y chefs locales, nacionales e internacionales, que ofrecieron demostraciones de distintas tradiciones culinarias. El clima no impidió que las familias de Zapala y visitantes de otras localidades de Neuquén y del país se acercaran al predio.

El intendente Carlos Koopmann destacó la participación y agradeció la respuesta del público. Además, anticipó que la ciudad ya trabaja en nuevas propuestas para continuar fortaleciendo su agenda de eventos.

El campeonato de pollo al disco tuvo 20 equipos

Uno de los atractivos de la jornada de cierre fue el tradicional Campeonato de Pollo al Disco, que convocó a 20 equipos y tuvo una definición ajustada por el nivel de los participantes.

El primer puesto quedó en manos de “En boca de todos”, integrado por Samuel Meliqueo y Agustín Forlini. El segundo lugar fue para “Los Weñi de la Sociedad Española”, mientras que “El Rincón de Luis” completó el podio.

La competencia también tuvo un costado solidario: se vendieron más de 300 porciones y la recaudación fue destinada a los Talleres Don Bosco, institución histórica de Zapala que trabaja en la educación y capacitación de jóvenes.

Claudia Villafañe y los chefs que pasaron por el escenario

La programación gastronómica incluyó clases magistrales de Paola Badilla, Karina Fensel, Jenifer Kpoliku Dávila, Martín Ho, Madame Papin, Gustavo Neri, Pablo Buzzo y Mauricio Couly, con propuestas que abarcaron desde la cocina para niños hasta la gastronomía asiática, ucraniana y neuquina.

Durante la noche del sábado, Claudia Villafañe fue una de las figuras más convocantes con una clase de cocina italiana. También participaron los creadores de contenido Ailín Tokman y Andrés Simón, con una demostración dedicada a la cocina china.

Villafañe destacó el recibimiento del público y habló de su experiencia al recorrer el país. Su presencia fue uno de los momentos más celebrados de una edición que volvió a reunir a miles de personas.

Zapala ya prepara nuevos encuentros gastronómicos

Tras el cierre de la fiesta, Koopmann anunció que el próximo gran evento será la tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada, prevista para el 13, 14 y 15 de noviembre en el Paseo La Estación.

Además, confirmó que en marzo de 2027 regresará el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca, una competencia que ya forma parte de la agenda tradicional de la ciudad.