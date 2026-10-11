Avanza segunda etapa de urbanización del Distrito 6 de la Meseta, en Neuquén.

El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini anunciaron que ya se ejecutó el 80 por ciento de los trabajos.

La Municipalidad de Neuquén avanza con las obras que comprenden la segunda etapa de la urbanización del Distrito 6 de la meseta , donde próximamente se entregarán 400 lotes con todos los servicios para que igual cantidad de familias puedan acceder a un terreno propio y avanzar en la construcción de sus viviendas.

El intendente Mariano Gaido recorrió los trabajos junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y destacó el impacto que tiene esta política en el crecimiento planificado de la ciudad: “Estamos en el Distrito 6, en la segunda etapa, recorriendo las obras que próximamente se van a entregar: 400 lotes, con todos los servicios, que van a impactar en 400 familias que van a tener la oportunidad de tener su lote propio ”, señaló Gaido.

El jefe comunal remarcó que la generación de suelo urbano con infraestructura forma parte de una política sostenida que lleva adelante el Municipio desde el inicio de la gestión y que tiene como objetivo acompañar el crecimiento de Neuquén con planificación y acceso a servicios.

Planificación en Neuquén

“Ya llevamos más de seis barrios, 6000 lotes con servicios y más de 6000 familias ya cumplieron su sueño. Para nosotros, esto representa un crecimiento de una ciudad planificada y moderna, donde las familias tengan la oportunidad de tener su lote con todos los servicios y puedan generar su vivienda”, expresó.

Gaido destacó además el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para ampliar la disponibilidad de tierras urbanizadas y anticipó que el proceso continuará con nuevos desarrollos: “Es un orgullo para la ciudad. Esto es nuestro Instituto Municipal trabajando en conjunto con la Provincia y generando la oportunidad de ahora tener 2100 lotes más”, afirmó.

El desarrollo de la meseta

Por su parte, Pasqualini explicó que las obras en el Distrito 6 presentan un importante nivel de avance y se encuentran próximas a finalizar: “Estamos al 80 por ciento del desarrollo de este loteo, así que en los próximos meses va a estar siendo entregado”, informó.

La segunda etapa del Distrito 6 se suma así a los distintos desarrollos habitacionales impulsados por la Municipalidad, que contemplan la generación de lotes urbanizados como una herramienta para ordenar el crecimiento de Neuquén y ampliar las posibilidades de acceso a la tierra.

Los trabajos incluyen la infraestructura necesaria para que los terrenos sean entregados con los servicios correspondientes, permitiendo que las familias adjudicatarias puedan avanzar posteriormente con la construcción de sus viviendas.

La planificación del suelo urbano y la incorporación de nuevos sectores a la ciudad permiten acompañar el crecimiento demográfico de Neuquén, generando nuevos espacios residenciales con infraestructura y servicios y promoviendo, al mismo tiempo, un desarrollo urbano ordenado.