La medida judicial contra el asesino, a 28 años del crimen de las dos mochileras que viajaban a la Patagonia

La medida judicial contra el asesino, a 30 años del crimen de las dos mochileras que viajaban a la Patagonia.

En las últimas horas se conoció que la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó de forma parcial un fallo de primera instancia, que ordena al autor del doble crimen de las mochileras , Eduardo Fermín Eliçabe, a pagar una indemnización a la familia de una de las víctimas. La sentencia también extendió la responsabilidad a Leónidas Hugo Soria, quien era propietario de la empresa de seguridad para la que trabajaba el acusado.

De acuerdo a lo informado por la Justicia , se deberá indemnizar a la familia de I rina Laura Montoya, una de las jóvenes asesinadas en 1998. Los padres de la joven habían iniciado la demanda por daños y perjuicios alrededor del año 2000.

Irina tenía 24 años cuando viajaba junto a María Dolores Sánchez, de 18, desde Chañar Ladeado, Santa Fe hacia la Patagonia. Las dos hacían dedo cuando subieron al vehículo laboral conducido por Eliçabe.

"Se determinó que todos los hechos fueron perpetrados en una situación de indefensión de las víctimas, creada y aprovechada por el agente que obró así sin riesgo, entendiendo la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Sala I, que se halla probado que el procesado Eduardo Fermín Eliçabe es autor responsable de los hechos investigados", explicaron los camaristas civiles.

Los magistrados tuvieron en cuenta la pérdida de su hija, las secuelas psicológicas y las consecuencias que el hecho tuvo en su vida personal y laboral.

El abogado de la familia confirmó que apelará el fallo

La Cámara sostuvo que Soria le había encomendado la tarea, titular de la firma Sor, dedicada a la custodia de camiones. Para los jueces, sin esa vinculación laboral Eliçabe no habría tenido la ocasión de abordar a Montoya en las circunstancias en las que ocurrió el crimen, de acuerdo con información publicada por La Nueva.

El reclamo, indicó el abogado de la familia, Alejandro Vecchi, también alcanzaba al Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado, por las responsabilidades vinculadas con el control de la actividad. El letrado explicó que, al momento del doble homicidio, la empresa de seguridad se encontraba con una notificación de inhabilitación en curso.

"La sentencia no considera la responsabilidad del Estado, obviamente que la sentencia solamente le da responsabilidad a Soria y Eliçabe y nosotros no estamos de acuerdo con eso", explicó el abogado Vecchi en diálogo con Canal 7 de Bahía Blanca.

En caso de que la decisión quede firme, Eduardo Fermín Eliçabe deberá pagar $21.060.000 por el escalofriante caso que estremeció al país en 1998.

En este sentido, tras conocer la sentencia reveló que apelarán el fallo civil y llevará el planteo ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El abogado también destacó que el reclamo civil no tiene como principal objetivo una compensación económica. "Esto se hace por una cuestión de justicia y por una cuestión de no dejar impune a los funcionarios públicos que autorizaron a que funcione una agencia trucha, que era trucha al momento de que mataron a las chicas", afirmó.

Eliçabe fue condenado a prisión perpetua, aunque el Tribunal de Casación Penal le quitó la accesoria de tiempo indeterminado y, después de 13 años encarcelado, y beneficiado por la ya desaparecida ley del 2x1, recuperó la libertad a fines de 2010.