Encontraron muerto a un mochilero en un baldío de Junín de los Andes: qué se sabe

El hallazgo se produjo este miércoles por la noche. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Se ordenó una autopsia para conocer la causa de muerte.

El hallazgo de un cuerpo en un baldío conmocionó a vecinos de Junín de los Andes en las últimas horas. El fallecido era un hombre de mediana edad que se encontraba de turista por la región. Por el momento, no se hallaron indicios que hagan pensar en un homicidio.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Félix Gómez informó este jueves que el hallazgo tuvo lugar el miércoles alrededor de las 20. Fue un vecino de la localidad que pasaba por el lugar, un baldío sobre calle San Martín de esa localidad, quien vio el cuerpo entre los matorrales y dio aviso a la Policía de la localidad.

"Esta persona hace conocer que habría una persona sin vida en el baldío y por eso se acerca el personal policial, se convoca a personal de Salud y Criminalística y se informa a la Fiscalía", indicó.

Una vez que los médicos constataron que carecía de signos vitales y ya no había nada por hacer, se acordonó el sector y se comenzaron las diligencias propias del hecho. La fiscal de turno también se hizo presente y constató junto a los peritos que no se observaban signos de criminalidad sobre el cuerpo ni en sus alrededores.

No obstante esto, la fiscal ordenó la realización de una autopsia, que se practicará este jueves, para conocer la causa de muerte y descartar cualquier ilícito.

junin de los andes paisaje

Por otro lado, Gómez confió que el hombre fallecido llevaba su DNI en el bolsillo de su ropa, por lo que se lo pudo identificar rápidamente y dar aviso a sus familiares. Se trataba de un hombre de unos 35 años, oriundo de San Carlos de Bariloche. Al parecer, andaba de mochilero por la zona. Su familia estaba al tanto de dónde se encontraba, pero no se supo cuándo se habían comunicado por última vez con el fallecido.

Lo que sí se supo es que estos habrían informado a los investigadores que el hombre sufría de "problemas con el alcohol" y además de "presión alta", circunstancias que podrían haber llevado a su deceso y que ya se investigan. De hecho, Gómez indicó también que se encontraron algunas bebidas alcohólicas junto al cuerpo.

