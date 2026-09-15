Celos, manipulación y un desenlace fatal: qué reveló la autopsia de la joven asesinada por su esposo

La joven era aspirante a Gendarmería. Se había casado hace 20 días y su esposo escribió una carta después de matarla. Los impactantes detalles sobre el crimen.

Celos, manipulación y un descenlace fatal: qué reveló la autopsia de la joven asesinada por su esposo.

Un brutal femicidio causó gran conmocionó este lunes, al conocerse que Camila Vechiarello , una joven aspirante a Gendarmería Nacional, fue encontrada muerta con múltiples heridas de arma blanca. Su esposo Carlos Riveros fue detenido por ser el principal acusado del crimen, y se conocieron escalofriantes detalles de la autopsia.

El macabro hallazgo ocurrió en la vivienda de la víctima y se conoció tras una llamada al 911, lo que motivó la intervención de la UFI Delitos Especiales. El joven de 25 años habría intentado quitarse la vida tras el femicidio de su esposa, indicaron los investigadores.

Camila tenía 26 años y era oriunda de Rosario, había llegado a San Juan para realizar su instrucción e intentar ingresar a Gendarmería, donde conoció a Riveros. Él no había aprobado las exigencias del instituto y recientemente había sido separado de la institución.

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia, donde se confirmó que "la joven recibió 10 puñaladas, dos de ellas en la zona de la tráquea. Tuvo una herida en un dedo, también como presunto intento de defensa", explicó el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, en diálogo con la prensa.

Asimismo, Díaz expresó que el caso cuenta con mucho material probatorio que encaminó la causa a una investigación por femicidio, con agravante por el vínculo.

Celos, manipulación y un sangriento final

Respecto a las características de las lesiones que efectuó el joven a su esposa, reveló que el ataque "no fue de espaldas sino de frente". Las lesiones provocaron una hemorragia fatal y una muerte al instante.

Amigos y allegados de la víctima revelaron que había una dependencia económica de él hacia Camila, en un contexto en el que además ella se encontraba lejos de su familia y continuaba con su formación. Asimismo, Riveros era una persona celosa y comenzó a manipular a la joven cuando se fue a vivir a la casa de ella.

En este sentido, el fiscal Díaz resaltó que los motivos detrás del femicidio eran "celos profesionales". "Esto es el por qué ella logró ingresar a Gendarmería y él no. Se habría sentido desplazado o menos", agregó.

Aunque no se encontraron denuncias por violencia de género, amigos de la víctima aseguraron que él no la trataba bien.

"El hombre celaba permanentemente a Camila porque sospechaba que ella podía tener algún otro interés amoroso. Esa actitud era conocida por algunas de las chicas que tenían mayor cercanía con la joven y no era bien recibida por ellas", reveló Tiempo de San Juan.

La carta que escribió el femicida

Según explicó el fiscal Díaz, el agresor habría escrito la carta de disculpas después del crimen: "Creemos que el ataque fue premeditado", dijo.

En la carta, según se conoció, pedía explícitamente disculpas por lo que le acababa de hacer a Camila y también por lo que se había hecho a sí mismo (en alusión a su intento de suicidio).

Aún así, el fiscal dijo que Riveros no habría intentado atentar contra su vida. "Los indicios apuntan a que no tenía esa intención. Todo fue muy bien premeditado. Descartamos que quisiera tomar una decisión extrema contra sí", explicó.