El Gobierno presentó el presupuesto 2027: superávit, predicciones y más inversión militar

El Gobierno compartió cómo prevé que se comportarán las principales variables económicas en lo que queda del año y en 2027.

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto 2027 determinando las partidas de gasto y el cálculo de recursos , junto con las estimaciones de las principales variables económicas.

La iniciativa fue enviada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que estuvo a cargo de delinear cómo se distribuirán los fondos en la administración pública para el año venidero, que estará marcado por las elecciones presidenciales, donde el oficialismo buscará la reelección.

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones el año que viene , lo que representa un incremento del 25,3%. Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó una mejora de la actividad económica del 2,5% para finales de 2026 y proyectó que, para el próximo año, la Argentina acumulará un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023. “No hay duda de que estamos por el camino correcto”, afirmó en un acto en la Cámara de Exportadores de la República Argentina.

Las principales proyecciones del Gobierno

Crecimiento económico: el programa oficial proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3% para 2026 y del 4% para 2027.

Inflación: el Gobierno estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continuará en descenso, ubicándose en el 29% para diciembre de 2026 y cayendo al 18% en diciembre de 2027. Asimismo, calcula una inflación promedio del 21,1% a lo largo de 2027.

Dólar: el esquema contempla un dólar nominal a $1.600 para diciembre de 2026 y a $1.847,6 para diciembre de 2027, junto a una cotización promedio estimada de $1.728 para el año próximo.

Comercio exterior: se proyecta un saldo comercial de bienes de US$16.951 millones este año, con exportaciones de US$124.801 millones e importaciones de US$107.850 millones.

En 2027 se planea un superávit comercial de US$15.560 millones con exportaciones por US$133.984 millones e importaciones por US$118.424 millones. Al sumar el intercambio de servicios, el superávit proyectado supera los US$15.000 millones.

Cuentas públicas: el Gobierno proyecta mantener un superávit primario del 1,3% del PBI tanto en 2026 ($15.537.381,1 millones) como en 2027 ($18.439.871,9 millones). Por su parte, el resultado financiero arrojaría un superávit del 0,2% del PBI en ambos ejercicios, lo que permitiría encadenar cuatro años seguidos de superávit sin encontrarse la Argentina en default.

Salarios: se prevé un incremento nominal del salario medio del 25,4% para 2027, por lo que si se cumple la meta de inflación significará una recuperación real.

Conflicto por Malvinas: el presupuesto prevé una suba de la inversión militar

En el Proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno Nacional mandó a la Cámara de Diputados el martes, en lo que refiere a las partidas de Defensa, diplomacia soberana y logística antártica, destina 3.500 millones de dólares para tres submarinos y fragatas en medio de la tensión que Argentina mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

Foto ilustrativa.

La planilla anexa al Artículo 42 de la iniciativa, que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar operaciones de crédito público, tiene tres ítems. Dos corresponden a la Armada Argentina: 2.300 millones de dólares para la compra de tres submarinos convencionales que se destinarán a la Base Naval Mar del Plata, con un plazo mínimo de amortización de tres años; y 1.200 millones de dólares para dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano, también con amortización mínima de tres años. Tercero el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por 250 millones de dólares.

Los submarinos y las fragatas no figuran entre los proyectos de inversión del ejercicio 2027, que se hagan efectivos depende de que se especifique el financiamiento y de que el Congreso apruebe el presupuesto en su totalidad.

Lo que sí tiene crédito asignado es la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, por 37.616 millones de pesos, que integran el programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.

El proyecto también contempla el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de este año, que destina el 10% de lo recaudado por la enajenación, locación o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar. En lo que refiere a los activos propios de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa en el sistema de defensa aumenta al 70%.