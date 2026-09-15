Presupuesto 2027: cuál va a ser la inflación y el valor del dólar en año próximo según prevé el gobierno

El gobierno presentó al Congreso la pauta de gastos e ingresos del año próximo que tendrá un superavit financiero de $3,3 billones. La economía crecería el 4%. A diferencia del 2026, los números que presentó son mas realistas.

Luis Caputo anticipó una parte de los datos en la celebración del Día de la Exportación en el Palacio Libertad en Buenos Aires.

Por cuarto año consecutivo el gobierno propondrá al Congreso un Presupuesto con superávit fiscal , y además de ello, las previsiones macro en las que está fundamentado estarían más en línea con la realidad de lo que fue el año pasado.

El dato mas importante que puede estar mirando el público, es que la inflación prevista para el 2027 será del 18% interanual a diciembre del 2027 con un crecimiento económico del 4%.

Ambos supuestos resultan algo optimistas respecto de lo que prevé el mercado. Por caso, si se trata de la evolución del IPC el consenso de los economistas es del 21%. La pauta del PBI está en línea con el acuerdo con el FMI.

La baja sería por el menor ritmo de aumento de los precios de alimentos y el fin de la estacionalidad de las vacaciones de invierno.

Por el lado de la inflación, que afecta a la actualización del gasto en jubilaciones, estaría mas en línea en 2027 de lo que ocurré en 2026. En el presupuesto de este año se previó una inflación del 10%, y por eso el gasto previsional ajusta a ese nivel, con la salvedad de que la partida del bono de $70.000 que se mantiene congelada desde 2024.

En ese sentido, en el supuesto de que haya un desvío de algunos puntos en mas de la inflación durante el año próximo, no sería muy complejo ajustar otras partidas del Sector Público Nacional para compensar.

Este año, como el gasto previsional crece muy por encima de lo previsto, obligó al gobierno a hacer una terrible poda de los fondos provinciales del orden del 80% en el caso de los envíos no automáticos.

Crece el doble empleo: ya casi no quedan argentinos que les alcance con un solo salario para vivir.

Además de ello, los salarios de los empleados públicos de la Nación sufieron una extaordinaria caída de poder de compra. El gasto en caminos e infraestrictura casi no se ejecutó.

Por otro lado, como el presupuesto 2026 preveía un crecimiento de 5% del PBI y la realidad es que será de algo menos de la mitad, la estimación de recaudación de impuestos quedó sobre estimada. Este año se va a recaudar menos que en 2025.

Ese problema tal sea menor en 2027. La estimación de un crecimiento del PBI del 4% está más en línea con la previsiones del mercado. Algunos suponen que será del 3,5%, por lo que el desvío tambien seria menor y por lo tanto, si la recaudación no creciera tanto, sobre todo por el IVA y el Impuesto al Cheque que reflejan mas rápido la actividad del mercado interno, no comprometería el resultado final.

El dólar, en tanto, según dice el gobierno, va a estar a $1.847,6 en diciembre del año próximo. En cambio, para diciembre próximo lo fija en $1.600.

Un detalle a tener en cuenta es que para el 2027 se prevé que el gobierno va a tener ingresos totales por $219,3 billones mientras que piensa gastar por $216 billones. El superavit financiero va a ser de $3,3 billones.