Tras la denuncia de la Muni, Nación audita a Neuquén por las licencias de conducir truchas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aseguró que audita el centro emisor de licencias. Desde el Ejecutivo explicaron el procedimiento.

La investigación por la presunta emisión irregular de licencias de conducir en Neuquén sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informara que estaba auditando el Centro Emisor de Licencias de la Municipalidad .

Sin embargo, desde el municipio rechazaron esa interpretación y aseguraron que no existe una investigación de la ANSV contra el organismo, sino que el ente nacional acompaña una causa judicial que fue iniciada por una denuncia presentada por la propia comuna.

El comunicado difundido por la ANSV indicó que el organismo solicitó documentación vinculada a la causa, puso a disposición recursos técnicos y confirmó la realización de una auditoría integral en el Centro Emisor de Licencias de Neuquén para verificar procedimientos administrativos y colaborar con la Justicia. Además, recordó que las auditorías forman parte de los controles habituales que realiza sobre los más de 800 centros emisores del país.

No obstante, el director general de Licencias de Conducir de la Municipalidad, Lucas Padín, afirmó que se generó una interpretación equivocada de la situación. "El título es totalmente impreciso. No nos están investigando", aseguró el funcionario a LM Neuquén, respecto al comunicado emitido por el organismo nacional.

La denuncia por las licencias truchas fue presentada por la Municipalidad

Padín explicó que la causa judicial se originó hace más de un año cuando el área detectó una licencia apócrifa presentada por una persona que intentó realizar un trámite oficial.

"Contrastamos la información en el sistema y comprobamos que era una licencia falsa. A partir de ahí radiqué la denuncia y luego fue ampliada en dos oportunidades porque continuamente nos llegan licencias apócrifas detectadas en operativos de tránsito o presentadas por personas que las obtuvieron por vías ajenas a las cinco delegaciones oficiales", relató.

Según detalló, esa investigación derivó posteriormente en los allanamientos realizados días atrás, donde fueron demoradas cuatro personas, entre ellas dos empleados municipales, sospechados de integrar la maniobra.

El funcionario sostuvo que fue la propia auditoría interna del municipio la que permitió reunir los elementos que luego dieron origen a la causa penal.

"La investigación y las medidas sobre el personal surgieron de un trabajo de auditoría interna propio del organismo. No fue una intervención externa", remarcó. "La investigación y las medidas sobre el personal surgieron de un trabajo de auditoría interna propio del organismo. No fue una intervención externa", remarcó.

Qué se encontró en los allanamientos

Los procedimientos fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal y ejecutados por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén tras más de un año de investigación. En total, fueron cuatro las personas demoradas: dos hombres y dos mujeres mayores de edad. Entre ellos se encuentran dos empleados municipales, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 12 teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación considerada de interés para la causa, nueve Licencias Nacionales de Conducir y sellos aclaratorios que, según la hipótesis judicial, habrían sido utilizados en la maniobra investigada.

De acuerdo con la investigación, las licencias se ofrecían a través de redes sociales y un número de contacto, con valores que oscilaban entre $160.000 y $300.000. Un dato relevante es que, en muchos casos, quienes pagaban por el trámite creían estar realizando una gestión legítima y desconocían que el documento había sido emitido fuera de los canales oficiales.

La pesquisa también permitió establecer que las licencias secuestradas tenían la apariencia de un documento original, ya que el plástico y la impresión eran similares a los oficiales. Sin embargo, al ser verificadas en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), no figuraban registradas, lo que evidenciaba que nunca habían sido emitidas legalmente.

Otro elemento que surgió durante la investigación fue la desaparición de una máquina utilizada para imprimir los plásticos oficiales, un hecho que también forma parte del expediente y continúa bajo análisis de los investigadores.

Qué papel cumple la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Respecto de la participación de la ANSV, Padín explicó que el organismo nacional se comunicó con la Municipalidad luego de los allanamientos para ofrecer asistencia administrativa.

Según indicó, la colaboración consiste principalmente en coordinar las eventuales bajas del sistema nacional de los empleados investigados y acompañar las auditorías que habitualmente se realizan en los centros emisores de licencias.

Además, aclaró que las inspecciones que actualmente se desarrollan en Neuquén ya estaban programadas con anterioridad y no fueron motivadas por la causa judicial.

"Justo coincidió que el lunes de los allanamientos la Agencia tenía prevista una auditoría en la delegación de Toma Norte y dio todo bien. Hoy auditaron la delegación de Santa Teresa y también salió todo perfecto"."Era un cronograma que ya estaba establecido", explicó.

En ese sentido, insistió en que existe una relación permanente entre ambas instituciones debido a que la Municipalidad emite Licencias Nacionales de Conducir, un sistema que es monitoreado regularmente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La vigencia de la licencia se reduce a medida que aumentan los años del conductor, con renovaciones más frecuentes después de los 70.

La causa continúa en manos de la Justicia

Padín también aclaró que, una vez realizadas las medidas judiciales y los allanamientos, toda la documentación fue remitida al Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades de los sospechosos.

"La causa ya fue elevada al Ministerio Público Fiscal. Nosotros aportamos toda la información que teníamos y ahora serán la Fiscalía y la Policía quienes determinen los pasos a seguir", señaló. "La causa ya fue elevada al Ministerio Público Fiscal. Nosotros aportamos toda la información que teníamos y ahora serán la Fiscalía y la Policía quienes determinen los pasos a seguir", señaló.

Desde la Fiscalía, en tanto, aclararon que la causa permanece en etapa preliminar y que aún resta determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos, además de establecer si existen más personas involucradas en la presunta organización dedicada a comercializar licencias de conducir irregulares.