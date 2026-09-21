Tras los cambios de la seguridad en Quinta de Olivos, renunció la mano derecha de Karina Milei

La salida de la ahora exsubsecretaría de Planificación General de la Presidencia quedó oficializada en el Boletín Oficial. El presunto motivo de su retiro.

La renuncia de Agudiez se produce luego de los cambios en la segurida

Este lunes se conoció la renuncia de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, miembro del círculo íntimo de Karina Milei . La salida de la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia quedó oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La renuncia de Agudiez se produce luego de los cambios en la seguridad en la Quinta de Olivos , que ahora pasará a estar a cargo de Casa Militar, por "filtraciones que afectan la seguridad presidencial", como hicieron saber desde el Ejecutivo.

Por estos cambios echaron a 12 miembros del personal civil y se reacomodó el resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada. Entre ellos se produjo la expulsión del exintendente de Olivos, Osvaldo Javier Sosa , quien había llegado a ese cargo por un parentesco con Agudiez.

El texto oficial no explica los motivos de su renuncia como tampoco quien será la nueva persona que ocupará ese lugar.

Agudiez tenía entre sus funciones la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría General. También supervisaba cuestiones vinculadas con el mantenimiento y funcionamiento de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y la Residencia Presidencial de Chapadmalal, además de las sedes administrativas, las cocheras y el transporte de Karina Milei.

Como subsecretaria de Planificación General, también tenía la responsabilidad de la actualización tecnológica de las dependencias de la Secretaría General, el seguimiento de los traslados terrestres y aéreos de Milei y de otros funcionarios, la coordinación con la Casa Militar para el mantenimiento de la flota presidencial y la gestión de actividades del Museo del Bicentenario y del Paseo de la República de Olivos.

Conmoción por el soldado que apareció muerto en la Quinta de Olivos.

La denuncia de la diputada Pagano que apunta contra Agudiez

Este domingo la diputada nacional Marcela Pagano publicó en su cuenta de X una serie de acusaciones sobre el funcionamiento interno y el esquema de contrataciones dentro de la Quinta Presidencial de Olivos.

Bajo el rótulo de "Olivosgate", la legisladora atribuyó presuntas maniobras de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos al entorno directo de la Secretaría General de la Presidencia.

Entre las personas apuntadas en su denuncia, Pagano mencionó el rol de la mano derecha de Karina Milei. La administración de la cocina de la residencia oficial habría quedado bajo el control de Analía Agudiez, pareja del exintendente de la Quinta y hermana de Belén Agudiez.

La diputada sostuvo que insumos adquiridos con dinero público son destinados a abastecer un servicio privado de catering denominado "Pancitos Caseros", por lo que reclamó explicaciones ante la Justicia.

La cocina de Olivos quedó en familia: la manejaba Analía Agudiez, pareja del intendente Sosa y hermana de Belén Agudiez, amigo íntima de El Jefe. Además de darle de comer a @JMilei, tienen un catering privado: “Pancitos Caseros”. Los insumos?Que lo expliquen ante un juez (sigo) pic.twitter.com/a4dkXSsTKF — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 20, 2026

Otra de las irregularidades que expuso Pagano es la mantención del predio de Olivos, que fue adjudicada a Franco Castelli -socio de la familia Agudiez-, mediante un procedimiento que ya motivó la denuncia penal radicado en la causa CFP 2273/2026.

Para finalizar, también mencionó que "usaron a un jubilado de un barrio carenciado, sin casa ni patrimonio, para facturarle al Estado más de $600 millones. Lo pusieron como "proveedor" de la Presidencia. Alguien cree que esa plata la cobró él?", expresó.

La diputada confirmó que la presentación formal por los delitos de peculado, fraude a la administración pública y lavado de dinero ya fue remitida a la Justicia.