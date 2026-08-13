La Prefectura difundió las imágenes de la precisa maniobra de rescate del tripulante de un pesquero, a la altura de Comodoro Rivadavia.

Video: así izaron hasta un helicóptero a un marinero que se descompuso a 194 kilómetros de la costa.

La Prefectura Naval Argentina difundió un video del operativo con el que logró aeroevacuar con éxito a un tripulante del buque pesquero "Magdalena" que presentó un cuadro de salud de urgencia cuando navegaba a 194 kilómetros de la costa y gracias al operativo de emergencia, pudo ser ingresado en un hospital donde lo están atendiendo.

El hombre, de 47 años , sufrió dolor en el pecho y en la zona baja del lado izquierdo, además de un pico de presión arterial.

Segun informó oficialmente la fuerza federal en un comunicado emitido este jueves 13 de agosto de 2026 , el capitán de la embarcación dio aviso al Centro Gestión Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia , lo que activó el protocolo de emergencia.

Tras una radioconsulta con médicos de la Prefectura, que en un primer momento recomendaron medicación y reposo, la persistencia del cuadro clínico llevó a disponer una aeroevacuación inmediata.

La información se conoce semanas después de la última de una serie de cuatro muertes de trabajadores de la flota pesquera en alta mar, en un lapso apenas superior a un mes.

En dos casos, se trató de accidentes en los que los marineros cayeron al mar.

Pero los otros dos fallecimientos fueron por problemas similares al de esta oportunidad, con una diferencia sustancial: por las largas distancias a la costa, la asistencia sanitaria de complejidad que requería no pudo garantizarse a tiempo.

Una maniobra de alta precisión en alta mar

Esta vez, el lugar en el que estaba la embarcación y la efectividad de los rescatistas que volaron hasta el punto en el que navegaba el pesquero para ejecutar una riesgtosa maniobra de precisión, permitieron evitar una probable tragedia.Una maniobra de alta precisión en alta mar

Para el operativo de rescate se desplegaron el avión PA-25, que partió desde Viedma, y el helicóptero PA-41, que despegó desde Comodoro Rivadavia.

El video oficial muestra el despegue de la segunda de las dos aeronaves, el vuelo hasta el lugar de la emergencia y la precisa maniobra del piloto para posicionarse sobre la cubierta, registrada desde la propia cabina de mando.

En los segundos siguientes, se observa el descenso de una canasta sanitaria, mientras los rescatistas, que ya habían bajado con arneses hasta la cubierta, la reciben y luego ubican al marinero para que se izado hasta el helicóptero.

Luego se ve al personal de prefectura ascender con sogas de regreso a la aeronave.

¿Cómo está el marinero rescatado?

La secuencia cierra con el arribo a la base, donde una ambulancia aguardaba para trasladarlo a un centro asistencial.

Tras el desembarco, el tripulante fue derivado a un centro de salud en tierra firme.

El helicóptero de la Prefectura aterrizó en la base de Comodoro Rivadavia con el tripulante evacuado, que fue derivado en ambulancia a un centro de salud: quedó en terapia intensiva.

Según informó la Prefectura, por el momento permanece internado en el área de terapia intensiva, donde le realizan estudios médicos para determinar el origen del cuadro que motivó su evacuación.

De este modo, el operativo de rescate del "Magdalena" logró su objetivo dentro de los tiempos necesarios para preservar la vida del tripulante, algo que no siempre está al alcance.

.Cuatro muertes en poco más de un mes

La inusual seguidilla de fallecimientos en aguas de la Patagonia comenzó el 30 de junio de 2026, Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años, cayó al agua desde el buque congelador Luca Mario en medio de un temporal, mientras la embarcación operaba cerca de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

El episodio activó los protocolos de emergencia del gremio y mantuvo en vilo a los puertos de la región durante una semana completa.

Transcurrido ese lapso, Prefectura dio por terminada la búsqueda del cuerpo, sin resultados, lo que le dio aún mayor dramatismo a la tragedia.

Falla cardíaca en alta mar

El 19 de julio de 2026 murió Gustavo Ortiz, de 37 años, tripulante del buque Mar Esmeralda, a 70 millas de Puerto Madryn.

La autopsia certificó una falla cardíaca aguda no traumática. El joven marinero recibió la asistencia de un enfermero que viajaba a bordo, pero no pudo ser salvado.

Días después, el 23 de julio, el tercer caso tuvo como víctima a Eduardo Morales, de 50 años, oriundo de Sierra Grande, en Río Negro.

Como en el primer accidente, el marinero cayó al mar. Ocurrió durante maniobras del pesquero Cabo Vírgenes a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn.

Su cuerpo fue hallado horas más tarde por la tripulación de uno de los cerca de 40 pesqueros que, en cuanto se emitió el alerta, abandonaron sus tareas y se dedicaron a rastrear el área del accidente, con la esperanza de hallar al tripulante accidentado.

El martes 4 de agosto de 2026, finalmente, un tripulante fue hallado sin vida adentro de su camarote del del buque Argenova XXII, que realizaba tareas de pesca en aguas nacionales.

El delegado del gremio SOMU en Puerto Madryn, César Zapata, calificó la sucesión de muertes como un hecho inédito y que expone la crudeza de la tarea que los tripulantes afrontan a largas distancias de la costa.