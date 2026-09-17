El Senado define este jueves el futuro de la reforma de biocombustibles y la Inocencia Fiscal II

Los senadores buscarán avanzar con un amplio temario que contempla iniciativas económicas, acuerdos diplomáticos y cuestiones vinculadas a la Justicia.

El Senado volverá a sesionar este jueves con una agenda que incluye la reforma de biocombustibles e Inocencia Fiscal II.

El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves con una agenda que incluye la reforma de biocombustibles y el tratamiento de Inocencia Fiscal II , dos de los principales proyectos que buscará impulsar la Cámara alta.

Entre los cambios que se analizan aparece una modificación vinculada con los cupos para las pymes no integradas de biodiésel, mientras que el oficialismo también buscará convertir en ley el régimen de Inocencia Fiscal II . Además, se tratarán tres pliegos judiciales, acuerdos diplomáticos y el traspaso de competencias penales a la Justicia porteña.

La iniciativa sobre biocombustibles propone elevar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, aunque el texto podría incorporar modificaciones antes de avanzar en el recinto. La sesión se realizará luego de la frustrada convocatoria de la semana pasada.

El régimen de Inocencia Fiscal, que logró media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra, permite que adhieran las personas humanas residentes fiscales en el país, sin topes para todos los contribuyentes, con un concepto más flexible de "discrepancia significativa" y con la imposibilidad de que se inscriba a funcionarios públicos.

A su vez, se amplía a 15 días el plazo para rectificar la declaración jurada y se contempla una exención de multas, para que algunas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al IVA y adhieran al régimen simplificado.

La sesión intentará seguir aprobando pliegos judiciales que se sumarán a los 129 nombramientos ya concretados. Ingresarán tres: el de Alejandro Javier Catania, el de Juan Pedro Galván Greenway y el de Juan Manuel Mejuto.

También se buscará avanzar con el traspaso a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires de una serie de competencias penales, como los delitos contra la libertad, contra el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y los viales. Otra de las responsabilidades más relevantes es que asumirá de forma exclusiva la competencia de juzgar los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como las de los menores de 14 años.

El temario también incluye la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, con fondos del Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, la aprobación de doce pliegos diplomáticos y el reconocimiento como héroes nacionales al general Manuel Eduardo Arias, al almirante Guillermo Brown y al exgobernador de Santa Fe Estanislao López.

Inocencia Fiscal II: claves del proyecto

Las principales características del proyecto son: