Lo peor de El Niño todavía no llegó: la alerta por lluvias extraordinarias y fenómenos severos en Argentina

El fenómeno ya impacta en varias regiones en el país con desbordes de ríos e inundaciones. Cuáles serían las zonas más complicadas y hasta cuándo durará.

El avance de El Niño intensifica las lluvias y eleva el riesgo de crecidas e inundaciones en distintas regiones del país.

El fenómeno de El Niño ya comenzó a mostrar su fuerza en varias regiones del país, donde se registran lluvias extraordinarias que provocan desborde de ríos. Los especialistas advierten que lo peor aún no llegó y alertan por lo que podría pasar en Argentina en los próximos meses.

En los últimos días, el Litoral argentino ya sufrió las consecuencias de las lluvias y la crecida de los ríos : hubo cortes de rutas en Misiones, evacuaciones en Corrientes y más de una decena de pasos fluviales con Paraguay quedaron inhabilitados.

El escenario previsto por los expertos incluye más precipitaciones, humedad y tormentas, con especial impacto en el este y el noreste del país. Los efectos podrían extenderse hasta principios de 2027 , con riesgo de nuevas crecidas e inundaciones.

Los especialistas advierten sobre un período de mayor actividad climática y posibles complicaciones en distintas zonas del país, lo que podría provocar varios meses de lluvias intensas y fenómenos severos en la Argentina, con efectos que se extenderían más allá de fin de año.

Qué pasará con El Niño en la primavera y el verano

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, el impacto de este intenso fenómeno no será igual en todas las provincias y dependerá de la distribución de las precipitaciones, las condiciones de cada región y la evolución del calentamiento global.

El Litoral aparece entre las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias abundantes, otras áreas del país podrían atravesar períodos más secos durante el verano.

Las proyecciones meteorológicas indican que El Niño podría mantener su influencia en la Argentina durante lo que resta de 2026, y los primeros meses de 2027.

“Todavía estamos en la escalera de ascenso: vamos por el escalón número 7 de 10. Va a llegar a su plenitud para los meses de noviembre y diciembre, comenzando a descender quizás hacia fines de enero, terminando en el otoño”, explicó el meteorólogo Favio Cabello a TN.

Y agregó: “Tenemos varios meses no solamente de mucha lluvia, sino de fenómenos severos”.

Qué zonas de la Argentina tendrás lluvias extraordinarias durante varios meses

El impacto de El Niño no se distribuirá de manera uniforme en el territorio nacional. Las proyecciones señalan que las mayores probabilidades de registrar precipitaciones por encima de los valores habituales se concentrarán en el norte y centro-este del país, especialmente en la región del Litoral.

Entre las zonas que podrían recibir mayores precipitaciones se encontrarían:

Misiones y Corrientes: forman parte de las áreas con mayor exposición al incremento de las lluvias.

forman parte de las áreas con mayor exposición al incremento de las lluvias. Entre Ríos: podría registrar precipitaciones abundantes, con efectos sobre las zonas rurales y ribereñas.

podría registrar precipitaciones abundantes, con efectos sobre las zonas rurales y ribereñas. Santa Fe: algunos sectores de la provincia podrían experimentar un aumento de las lluvias y un mayor riesgo de anegamientos.

algunos sectores de la provincia podrían experimentar un aumento de las lluvias y un mayor riesgo de anegamientos. Este de Chaco y Formosa: también aparecen entre las regiones donde podría sentirse la influencia del fenómeno.

también aparecen entre las regiones donde podría sentirse la influencia del fenómeno. Parte de la región pampeana: las lluvias podrían extenderse hacia algunos sectores durante el verano.

En cambio, Cuyo y algunas zonas de la Patagonia podrían registrar menores precipitaciones durante esa estación. Esto no significa que toda la región vaya a atravesar una sequía, sino que las condiciones previstas presentan diferencias según la ubicación geográfica.

El centro y el norte del país también podrían tener más días con nubosidad. Esa condición puede moderar algunos extremos térmicos, aunque no descarta la presencia de jornadas calurosas durante el verano.

El Niño ya deja graves daños en algunas provincias

El Niño dejó su marca más reciente en el Litoral argentino este miércoles. Rutas cortadas, municipios sin acceso, pasos fronterizos inhabilitados y familias en proceso de evacuación configuran un cuadro que abarca desde el norte de Misiones hasta la costa del río Paraná en Corrientes y Chaco. La situación afecta a decenas de miles de personas y que, según las proyecciones oficiales, todavía no llegó a su punto más alto.

La medida más inmediata llegó desde Vialidad Nacional: el corte total del tránsito sobre el puente del arroyo Paranay, en la Ruta Nacional N°12. El cauce crece a razón de 10 centímetros por hora, lo que llevó a las autoridades a vedar el paso tanto vehicular como peatonal.

La restricción afecta el tramo comprendido entre el acceso a la localidad de El Alcázar —kilómetro 1.501,50— y la rotonda de la avenida Los Fundadores, en el kilómetro 1.540,60 de Eldorado. Con ese tramo fuera de servicio, los casi 20.000 habitantes de Montecarlo, más los de Puerto Piray y Caraguatay, quedaron desconectados del resto de la provincia. Una situación equivalente ya se había vivido en 2014.

Emergencia sanitaria

La preocupación más inmediata en Montecarlo fue sanitaria. El comité de crisis, encabezado por la viceintendenta a cargo, Kathia Joerg, coordinó con el intendente de Eldorado, el doctor Rodrigo Durán, el traslado preventivo de siete vecinos que requieren tratamiento periódico de hemodiálisis al Hospital SAMIC.

“Nos reunimos en el comité de crisis para plantear las posibilidades que teníamos. Ayer nos comunicamos con el intendente de Eldorado para pedirle una mano y que les diera albergue a las personas que tienen que hacerse diálisis, que es la preocupación más grande”, explicó Joerg en declaraciones recogidas por El Territorio.

Desde El Alcázar, el intendente, el doctor Eduardo Vázquez, detalló que el municipio monitorea en forma permanente la altura del cauce. “Estimamos que, si el agua no llega a la calzada, se tendrá consideración en los casos de suma urgencia. Si no se puede cruzar porque el agua llega al asfalto, tendremos que recurrir al servicio del Hospital de Puerto Rico”, señaló. Por el momento, indicó, los vecinos del municipio no registran urgencias relacionadas con trámites externos.

Doce cruces fluviales entre Argentina y Paraguay están inhabilitados, y la emergencia se extiende hacia el sur.

La crecida del río Paraná obligó a cerrar más de diez pasos fluviales entre la Argentina y Paraguay, en el tramo comprendido entre Puerto Candelaria y Puerto Libertad.

En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió este martes la isla Apipé, ubicada al sur de la represa de Yacyretá, donde se registraron las primeras 57 evacuaciones luego de que la central abriera sus compuertas ante el mayor ingreso de agua desde el norte.

El intendente de la localidad, Gustavo Figueredo, detalló a El Territorio que los evacuados “en su gran mayoría fueron trasladados a casas de familiares”, aunque también hay familias alojadas en residencias de fin de semana cuyos dueños autorizaron el uso temporal. Las proyecciones oficiales indican que el río Paraná podría alcanzar cerca de los 5 metros en los próximos días, un nivel equivalente al de 1983, uno de los registros más altos de la historia.